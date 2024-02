Profil RW Smith dan Albert Eadie Pencetus Berdirinya Royal Enfield, Merk Motor Ratusan Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - R.W Smith dan Albert Eadie merupakan pencetus dari merek motor ternama, Royal Enfield. Mereka yang telah bersahabat sejak lama, mulai meniti karir pada 1891 di Inggris.

Melansir laman resmi Royal Enfield, RW Smith atau kerap disapa Bob Walker Smith mengemban ilmu otomotif di bengkel Great Western Railway, dan pendidikan teknik di sekolah Seni Wolverhampton.

Di sekolah tersebut, Bob memenangkan hadiah ratu untuk konstruksi mesin. Prestasi gemilang membawa Bob ditunjuk sebagai asisten manajer di produsen suku cadang sepeda D. Rudge & Co. dari Coventry, yang merupakan perusahaan pemasok pembuat sepeda, Perry & Co.

Perusahaan itu terletak di Birmingham. Bob yang telah mengenal sosok Albert dengan latar belakang pengusaha segera menunjuknya sebagai manajer penjualan.

Mereka mengakuisisi George Townsend and Co, dari Hunt End, Redditch. Lewat akuisisi perusahaan tersebut, di tahun 1891, mereka membentuk Enfield Cycle CO, yang sebelumnya merupakan pabrik senjata.

Usaha yang dirintisnya mulai berkembang, di mana pada tahun 1893, Bob membuat gebrakan baru dengan merancang pertama kali sepeda Enfield.

Tahun 1898, Bob membuat prototype sepeda roda empat yang dikenal dengan nama quadricycle bermesin proprietary 11/2 hp De Dion.

Hingga akhirnya lahir motor Royal Enfield dan diproduksi massal pada tahun 1901. Motor tersebut pertama kali mejeng di Stanley Cycle Show, London. Saat itu, setiap motor dibekali mesin 1 bertenaga ½ hp.

Pemikiran inovatif Bob dalam mengembangkan usaha yang bergerak di bidang otomotif membuat dirinya dijuluki sebagai penemu “otak mesin”.

Berbagai permintaan pun mulai berdatangan ke perusahaan mereka dan membuat Albert berhasil menjual berbagai produk. Kecerdikannya dalam penjualan membuat Albert mendapat julukan sebagai “penjual sepeda paling sukses”

Pada Perang Dunia I desan motor V-twin Royal Enfield dinilai sangat inovatif dan berhasil masuk dalam perlombaan balapan. Sehingga majalah Motor Cycle dan Cycle trader tahun 1916 memberikan pujian atas kesuksesan tersebut. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)



