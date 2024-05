Ulang Tahun ke-40, Ini 7 Kata-kata Motivasi dari Mark Zuckerberg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mark Zuckerberg founder dan CEO dari Facebook atau yang saat ini dikenal dengan Meta Platforms membagikan kata-kata motivasi bagi masyarakat dunia.

Pria yang saat ini berulang tahun ke-40, merupakan kelahiran tahun 1984. Di usia yang cukup terbilang muda yakni 23 tahun, dirinya sudah menjadi miliarder yang dikenal banyak orang. Kesuksesan yang dimiliki Mark Zuckerberg membawa dirinya pada jajaran orang-orang terkaya di dunia.

Menurut Forbes, Mark berada pada posisi ke-4 dengan kekayaan sebesar US$164,2 miliar, dan menempati posisi 4 orang terkaya di dunia. Sebagai salah satu sosok kebanggan masyarakat dunia, Mark memiliki beberapa quotes dan kata-kata motivasi yang cukup bernilai dan memotivasi kehidupan.

Simak 7 quotes terbaik dari Mark Zuckerberg:

1. In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.

Artinya, “Dunia ini berubah dengan sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko.”

2. You are better off trying something and having it not work and learning from that than not doing anything at all.

Artinya, "Lebih baik Anda mencoba sesuatu dan membuatnya tidak berhasil dan belajar dari hal tersebut daripada tidak melakukan apa pun."

3. People can be really smart or have skills that are directly applicable, but if they don’t really believe in it, then they are not going to really work hard.

Artinya, “Orang-orang menjadi sangat pintar atau memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi jika mereka tidak percaya atas hal tersebut, mereka tidak akan bekerja keras untuk melakukannya.”

4. Advertising works most effectively when it’s in line with what people are already trying to do.

Artinya, “Iklan yang paling efektif adalah ketika hal tersebut sejalan dengan apa yang orang-orang lakukan.”

5. Building a mission and building a business go hand-in-hand.

Artinya, "Membangun misi dan membangun bisnis berjalan beriringan."

6. “We look for people who are passionate about something. In a way, it almost doesn’t matter what you’re passionate about.”

Artinya, “Kami mencari orang-orang yang bersemangat tentang sesuatu. Disatu sisi hampir tidak ada masalah yang kamu senangi.”

7. “The question I ask myself like almost every day is, ‘Am I doing the most important thing I could be doing?’ Unless I feel like I’m working on the most important problem that I can help with, then I’m not going to feel good about how I’m spending my time.”

Artinya, “Pertanyaan yang saya tanyakan setiap hari pada diri sendiri adalah, 'Apakah saya melakukan hal terpenting yang bisa saya lakukan?' Kecuali saya merasa sedang mengerjakan masalah terpenting yang dapat saya bantu, maka saya tidak akan merasa senang dengan bagaimana saya menghabiskan waktu tersebut.”

Dari 7 quotes terbaik tersebut, Mark Memberikan pesan dan peringatan kepada masyarakat untuk tetap konsisten dalam menjalani kehidupan. Suatu bisnis akan berjalan ketika Anda berhasil menghargai usaha diri sendiri dan orang lain. Belajar untuk memahami dan menerima situasi, untuk mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam kehidupan. (Maharani Dwi Puspita Sari)

