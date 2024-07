Menilik Kekayaan Kamala Harris, yang Gantikan Joe Biden di Pilpres AS 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Joe Biden memutuskan akan mengundurkan diri dari pemilihan presiden 2024, menyisakan waktu kurang dari empat bulan sebelum hari pemilihan.

Beberapa menit setelah mengumumkan keputusannya, Biden langsung menegaskan dukungannya kepada Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

Apabila berhasil menang, Kamala bisa menjadi wanita kulit berwarna pertama yang menjabat sebagai Presiden AS.

Menilik Kekayaan Bersih Kamala Harris

Kondisi keuangan Kamala Harris telah menjadi topik yang menarik, terutama setelah dia diangkat menjadi Wakil Presiden.

Pada 2023, Yahoo! Finance memperkirakan kekayaan bersihnya antara US$6,75 juta dan US$15,29 juta.

Namun, laporan pengungkapan keuangannya pada 2023 mengungkapkan gambaran berbeda, dengan kekayaan bersihnya berkisar antara US$2,10 juga hingga US$5,84 juta.

Sementara itu, Forbes memperkirakan bahwa bersama suaminya, Doug Emhoff, Harris memiliki kekayaan bersih sekitar US$8 juta, meningkat dari US$7 juta pada 2021.

Angka tersebut sekitar 20 kali lipat lebih besar dari median kekayaan bersih orang Amerika dalam kelompok umurnya.

Adapun, Harris memupuk kekayaannya melalui berbagai sumber sebagai berikut:

1. Gaji Pelayanan Publik: Sepanjang karirnya sebagai jaksa wilayah, jaksa agung, senator, dan sekarang wakil presiden, Harris memperoleh penghasilan tetap. Gaji tahunannya saat ini sebagai Wakil Presiden adalah US$235,100.

2. Honor Buku: Harris telah menulis beberapa buku, termasuk "Smart on Crime", "The Truths We Hold", dan buku anak-anak, "Superheroes Are Everywhere", semuanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatannya.

3. Investasi: Bersama Emhoff, Harris telah melakukan berbagai investasi yang mendapat apresiasi dari waktu ke waktu.

4. Menjadi Pembicara: Sebelum menjadi wakil presiden, Harris adalah seorang pembicara politik yang banyak dicari, mendapatkan bayaran yang besar untuk penampilannya.

Laporan pengungkapan keuangan pada 2023 untuk Wakil Presiden Harris memerinci aset berjumlah antara US$2,89 juta dan US$6,84 juta, dengan kewajiban berkisar antara US$1 juta hingga US$5 juta.

Harris (59) juga bakal menerima pembayaran bulanan sekitar US$8.200 dari dana pensiunnya di California akhir tahun ini, dengan pembayaran pensiun federal kemungkinan akan dimulai pada 2026.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak anggota Partai Demokrat memandang Harris sebagai penerus Biden yang kuat, mengingat perannya dalam kesuksesan calon presiden dan pengalamannya yang luas.

Loyalitasnya kepada Biden dan sumber daya kampanyenya yang besar menempatkannya dalam posisi yang menguntungkan dibandingkan calon penantangnya.

Harris juga menegaskan pentingnya pemilu mendatang, dan menyebutnya sebagai "pemilu yang paling eksistensial, memiliki konsekuensi, dan penting dalam hidup kita."

Dengan dukungan Biden dan rekam jejaknya, Harris mengaku siap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masa depan Partai Demokrat.