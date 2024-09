Profil Pendiri Boeing, Pengusaha Pesawat Sukses yang Drop Out dari Yale

Pernah drop out dari Yale, William Edward Boeing sukses jadi pengusaha pesawat kelas dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing Co. menawarkan kenaikan gaji sebesar 30% secara langsung kepada para pekerja untuk mengakhiri aksi mogok yang telah menutup pabrik pesawatnya di wilayah Pacific Northwest.

Boeing juga menggandakan bonus yang akan diterima pekerja jika kesepakatan terakhir disahkan menjadi US$6.000, dan meningkatkan kontribusinya pada program pensiun, yang akan dijalankan oleh perusahaan dan bukan oleh serikat pekerja. Boeing mengatakan persyaratan tersebut bersifat final dan hanya berlaku hingga akhir 27 September, karena pihaknya berupaya meningkatkan tekanan pada para pekerja untuk menyetujuinya

Sebelumnya, para pekerja memutuskan untuk mogok pada awal bulan ini, distrik setempat mengatakan mereka bermaksud untuk mendorong kenaikan upah yang jauh lebih tinggi dan agar Boeing menerapkan kembali program pensiun yang jelas bagi para anggotanya.

Pertikaian antara Boeing dan para pekerja di pusat manufaktur utamanya diawasi dengan ketat oleh Wall Street dan Gedung Putih ketika perselisihan perburuhan meningkat di AS menjelang pemilihan presiden.

The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk.

Perusahaan ini didirikan oleh William E. Boeing.

Berikut profil pendiri Boeing William E Boeing

Boeing meninggalkan Universitas Yale pada tahun 1903 untuk memanfaatkan peluang di industri kayu Northwest.

Untungnya, pengalaman itu ternyata berguna baginya dalam dunia penerbangan.

Kini perusahaan yang dimiliknya berkembang dari perusahaan manufaktur pesawat kecil menjadi perusahaan besar yang mendunia.

William E. Boeing adalah orang yang tertutup, visioner, perfeksionis, dan ngotot pada fakta. Di dinding luar kantornya terdapat sebuah plakat yang bertuliskan: "Bertahun-tahun yang lalu Hippocrates mengatakan: 1. Hal ini diperoleh melalui pengamatan yang akurat. 3. Pengurangan harus dilakukan hanya berdasarkan fakta. 4. Pengalaman telah membuktikan kebenaran aturan-aturan ini."

Menurut putranya, William Boeing, Jr., Boeing adalah seorang yang cepat dan rajin membaca serta mengingat semua yang dibacanya.

Dia juga seorang perfeksionis. Saat mengunjungi toko pembuatan pesawatnya di galangan kapal Duwamish pada tahun 1916, Boeing melihat satu set tulang rusuk pohon cemara yang tidak digergaji dengan benar. Dia menyikatnya ke lantai dan menginjaknya sampai patah.

William E. Boeing lahir di Detroit dari pasangan Wilhelm dan Marie Boeing pada tahun 1881. Ayahnya, yang tiba di Amerika Serikat pada tahun 1868, berasal dari keluarga tua dan berada. di Hohenlimburg, Jerman, dan pernah bertugas selama satu tahun di tentara Jerman.

Namun, dia memiliki hasrat untuk berpetualang, dan meninggalkan keluarganya, beremigrasi ke Amerika Serikat ketika dia berusia 20 tahun. Wilhelm mulai bekerja sebagai buruh tani tetapi segera bergabung dengan Karl Ortmann, seorang penebang kayu dan, akhirnya, menjadi ayah mertuanya.

Wilhelm muda membeli tanah hutan, dengan hak mineralnya, di Pegunungan Mesabi, membangun rumah besar, dan menjadi direktur Peoples Savings Bank, presiden Galvin Brass and Iron Works, dan pemegang saham di Standard Life Insurance Company.

Memulai Bisnis Pesawat

Dia pindah ke Seattle pada tahun 1908 untuk mendirikan Greenwood Timber Co. Rumah pertamanya di kota itu adalah sebuah hotel apartemen mewah di First Hill, tapi di Pada tahun 1909, dia terpilih menjadi anggota The Highlands, pinggiran kota perumahan eksklusif yang baru di Daerah garis pantai di utara kota.

Pada tahun 1910, dia membeli Galangan Kapal Heath di Sungai Duwamish akan membangun kapal pesiar, diberi nama Taconite diambil dari nama "semoga sukses". Tiga tahun kemudian, Boeing bertanya kepada firma arsitektur tersebut dari Bebb dan Mendel untuk mendesain plesteran putihnya, rumah beratap merah di The Highlands.

Saat itu, dia sudah terpesona pesawat terbang. Dia menghadiri pertemuan penerbangan pada tahun 1910 di Los Angeles, di mana dia mencoba untuk mendapatkan tumpangan salah satu biplan berbentuk kotak tetapi tidak berhasil.

Pada tahun 1915, Thomas Hamilton, yang kemudian menjadi pendiri Hamilton Metalplane Co. (diakuisisi oleh Boeing di 1929), memperkenalkan Boeing ke AS. Letnan Angkatan Laut G.Conrad Westervelt. Boeing dan Westervelt menjadi teman dekat dan saat penerbang Terah.

Maroney membawa pesawat terbang air tipe Curtiss ke Seattle akhir tahun itu, pasangan itu bergantian berkendara di atas Danau Washington.

Boeing mengatakan hal itu kepada penulis Harold Mansfield dia duduk di samping Maroney di tepi depan sayap tertutup kain muslin bagian bawah dan sebagai biplan membelok menjauh dari danau, dia melihat keseluruhannya pemandangan miring di sampingnya seperti gambar datar piring.

Setelah beberapa sesi lagi dengan Maroney, Boeing dan Westervelt memutuskan mereka dapat membangun pesawat yang lebih baik.

Pada tahun 1915, Westervelt bertukar informasi dengan Jerome Hunsaker, yang telah menciptakan angin terowongan di Institut Teknologi Massachusetts. Pada saat yang sama, Boeing mengunjungi Herb Munter, sebuah penerbang pameran yang sedang mempersiapkan pesawat untuk penerbangan atas Pulau Pelabuhan Seattle, dan bertanya kepadanya apakah masyarakat tertarik pada penerbangan.

Saat itu dia hanya berkeinginan untuk belajar. Hingga akhirnya dia menanyakan berbagai sumber, dan melamar Sekolah Glenn L. Martin di Los Angeles untuk sekolah instruktur. Dia memulai kursus di bawah bimbingan Floyd Smith.

Setelah menyelesaikan kursus, dia memesan untuk dirinya secara pribadi menggunakan pesawat yang dikenal sebagai Model TA dari

Pabrik Martin.

Mesin itu dikirimkan kepadanya pada bulan Oktober tahun 1915, dan, karena yakin bahwa ada masa depan yang pasti dalam penerbangan, doa menjadi tertarik konstruksi serta penerbangan pesawat.

Kemudian, dia merekrut asisten teknis, pekerjaan perancanganpun dimulai pesawat Boeing pertama.

“Saat itu, pabrik gabungan kami dan hanggar pesawat amfibi ditempatkan di sebuah bangunan kecil di tepi Danau Union, dan itu dari sana bahwa saya melakukan uji terbang awal Boeing pertama pesawat." Saat itu tanggal 15 Juni 1916. Pesawat amfibi/

biplan adalah Bluebill, B&W Model 1 — itu inisial singkatan dari Boeing dan Westervelt. Panjangnya 25,5 kaki dan terbang 900 kaki. Jadi, yang terbesar perusahaan dirgantara di dunia lahir," paparnya dilansir dari laman resmi Boeing.

Wilhelm Boeing meninggal karena influenza pada tahun 1890 ketika dia baru berusia 42 tahun. Dia meninggalkan istrinya, marie; Gretchen yang berusia 3 tahun; Caroline yang berusia 5 tahun; dan William Edward yang berusia 8 tahun.

Marie pada akhirnya menikah lagi dan menjadi Marie M. Owsley. Muda William.