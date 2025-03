Kisah Bos Mecca Fried Chicken, Ingin Saingi Merek Ayam Goreng Pro Israel yang Diboikot

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Bisnis ayam goreng krispi memang bisa menjadi ladang cuan di Indonesia. Karena, ayam dengan rasanya yang gurih dan renyah sangat simpel dan punya banyak penggemar.

Namun, di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, banyak yang meninggalkan merek ayam goreng krispi dari luar negeri, terutama yang berasal dari AS, karena melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel setelah melakukan serangan tanpa henti ke Palestina.

Mengambil kesempatan ini, Founder dan CEO Inspirasi Bisnis Nusantara, Gufron Syarif kemudian mendirikan saingan merek-merek ayam goreng luar negeri itu dengan mendirikan Mecca Fried Chicken.

"Mecca diluncurkan sebagai alternatif dari fried chicken brand yang terafiliasi dengan pihak Israel. Mengusung semangat 'Halal in Every Way', Mecca menjadi restoran fast food keluarga yang dijamin halal dan tayib [baik], serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar Gufron saat diwawancara oleh Bisnis.

Gufron menegaskan bahwa kehalalan menjadi prinsip fundamental produksi dan operasional Mecca, mulai dari pemilihan bahan-bahan baku yang digunakan, supplier bahan baku yang bebas afiliasi Israel, hingga proses produksi dan pengolahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Di samping menyajikan menu ayam goreng yang lezat, Mecca juga bisa menjadi pilihan utama bagi yang ingin mencari nilai-nilai kebaikan. Pasalnya, Mecca juga menjalankan inisiatif untuk memberikan donasi ke Palestina.

Mecca akan menyumbangkan Rp1.000 dari tiap potong ayam yang terjual untuk disumbangkan ke Palestina. Pada hari pembukaan, Mecca juga menyalurkan donasi sebesar Rp150.000.000 untuk warga Palestina kepada Adara Relief, sebuah lembaga kemanusiaan yang berfokus di isu Palestina. Donasi ini dikumpulkan dari akumulasi penjualan Mecca selama periode soft opening.

“Peluncuran Mecca bukan sekadar peluncuran sebuah brand lokal baru, melainkan sebuah seruan bagi para pelaku bisnis untuk mengambil langkah nyata. Kami ingin mengajak pelaku usaha lain untuk menciptakan dampak positif, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk turut berjuang melawan ketidakadilan dan bersama-sama dalam kebaikan,” imbuh Gufron.