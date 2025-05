Kisah Founder Gymshark, Dari Pengantar Pizza Jadi Miliarder Termuda di Inggris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Memulai usaha di Inggris, pria berusia 32 tahun kini memimpin perusahaan yang nilainya mencapai US$1,45 miliar dan tengah bersiap untuk melakukan ekspansi besar-besaran di AS.

Dia adalah Ben Francis, pendiri perusahaan pakaian olahraga, Gymshark, yang kini juga menjadi miliarder dan bahkan menjadi miliarder termuda di Inggris atas hasil usahanya sendiri.

Ben Francis bersekolah di South Bromsgrove High School di Birmingham. Pada usia 18 tahun, dia mulai menjajal beberapa usaha, yang sayangnya tidak berhasil.

Sebagai penggemar gym dan aktivitas kebugaran, dia menemukan ide untuk mendirikan Gymshark pada 2012 untuk meningkatkan pengalaman latihannya sendiri.

Mengutip Forbes, pada tahun itu, pada usia 19 tahun, dia bekerja sama dengan seorang teman untuk memulai merek tersebut di garasi keluarganya. Saat itu, dia mencari uang sebagai pengantar pizza, untuk mengumpulkan modal.

The New York Post juga melaporkan bahwa dia sempat meminta bantuan neneknya untuk menjahit pakaian pertama untuk usahanya.

Perusahaan tersebut terus berkembang pesat, berkat dukungan dari para influencer media sosial, beberapa di antaranya bahkan menerima saham ekuitas sejak awal, yang memberi insentif bagi upaya mereka untuk meningkatkan merek tersebut.

Kini, Gymshark sudah memiliki cabang dan kantor di Birmingham dan London, Inggris, serta di New York, AS. Pasar terbesarnya adalah AS, Inggris, Australia, Kanada, Belanda, dan Jerman.

Francis sendiri mengumpulkan kekayaannya dari usaha tersebut, dan kini memiliki kekayaan US$1,4 miliar atau setara dengan Rp22,75 triliun, serta menjadi miliarder termuda di Inggris.

Kehidupan pribadinya pun sejalan dengan kegemarannya pada dunia kebugaran, Francis menikah dengan Robin Gallant, seorang YouTuber kebugaran asal Kanada, pada September 2021.

Kisah mereka bermula di sebuah pameran kebugaran di Kanada, di mana Francis mengundangnya untuk bergabung dengan Gymshark sebagai brand ambassador.

Hubungan profesional mereka kemudian berubah menjadi hubungan pribadi, dan Gallant pindah ke Inggris untuk tinggal bersamanya. Pasangan itu memiliki anak laki-laki kembar pada Desember 2022.