Aplikasi Ini Klaim Bisa Tingkatkan Penjualan di Ecommerce

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi Egofo Live Integrated Dashboard (LID). klaim mampi meningkatkan penjualan bagi pebisnis yang berjualan di berbagai marketplace.

Egogo LID dikembangkan oleh e-commerce enabler Egogo Hub Indonesia dan baru saja diluncurkan pada bulan Maret 2020. Dengan layanan ini Anda bisa mendapatkan data dan wawasan performa bisnis Anda di semua marketplace besar Indonesia dalam satu dashboard.

Benny Tanadi, Presiden Direktur Egogo Hub Indonesia, menerangkan bahwa Dashboard Egogo LID dapat menampilkan tiga kategori data, yakni brand performance, marketplace sales performance, dan geographic performance. Ketiganya memuat semua data yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat.

“Data brand dan geographic performance biasanya juga ada di setiap marketplace. Tapi jika ada banyak produk dan merek di banyak marketplace, tentu akan repot melakukan analisa atau sinkronisasi data. Harus pindah-pindah dari satu dashboard marketplace ke dashboard marketplace lain. Butuh banyak waktu dan tenaga. Menurut kami ini masalah dan Egogo LID adalah solusi yang kami tawarkan,” kata Benny Tanadi dikutip dari siaran persnya.

Lebih jauh, solusi Egogo LID dapat sekaligus mengontrol semua merek atau toko Anda di berbagai marketplace besar Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, JD.Id, Blibli. Pada sisi analitik, Anda dapat melakukan analisis kinerja merek, harga produk, potensi pasar, penetapan dan pencapaian target.

Dari sisi penjualan, Anda dapat melihat angka ketersediaan stok, jumlah total penjualan dengan filter kategori produk atau merek, dan mengetahui jumlah total pembeli serta klaster lokasinya di seluruh wilayah Indonesia. Data bisa dipantau secara real time atau dilihat dalam periodisasi hari, minggu, bulan, tahun dan dapat dirubah menjadi sebuah dokumen laporan dengan mudah.

“Tidak perlu keahlian khusus untuk menggunakan Egogo LID. Fitur-fitur Egogo LID dirancang supaya semua orang bisa menggunakannya. Jika Anda bisa main Instagram, maka Anda pasti bisa mengoperasikan Egogo LID,” kata Benny Tanadi.

Menurutnya, berdasarkan pengujian, Dashboard Egogo LID berhasil memperlihatkan jumlah total hasil penjualan berbagai marketplace hanya dalam dua kali klik, dan berubah sesuai pertambahan transaksi yang terjadi secara real time. Begitupun saat filter kategori merek maupun produk diterapkan.

Ketika dibandingkan, User Interface (UI) Egogo LID tampak lebih ramah pengguna dibandingkan dashboard milik berbagai marketplace. Seluruh halaman dashboard tampak bersih, ringkas, responsif dan menarik. Langkah-langkah pengoperasian setiap fitur sangat efisien, intuitif, dan paling penting, akurat.

“Busines is war and war is ninety percent information. Kemampuan dan kemudahan Egogo LID akan membantu sukses Anda di berbagai marketplace Indonesia," kata Benny Tanadi.