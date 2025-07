Dimas "Dims The Meat Guy", dari Konten Kreator jadi Pemilik Restoran Steak Terbaik Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Peringkat World's 101 Best Steak Restaurant baru-baru ini merilis daftar terbaru restoran steak terbaik di dunia. Salah satu dari daftar tersebut adalah restoran dari Indonesia.

World's 101 Best Steak Restaurant sendiri diterbitkan oleh Upper Cut Media House yang berkantor pusat di London, Inggris.

Peringkat ini menilai restoran steak dengan kualitas dalam setiap aspek, mulai dari kualitas daging yang ditawarkan, rasa, karakter, marbling, potongan, dan persiapan.

Kemudian juga menilai pilihan dan variasi potongan daging, proses pemasakan, asal daging, potongan primer dan sekunder, serta kualitas layanan, pengetahuan produk, deskripsi potongan daging, sampai menu sampingan, dan berbagai aspek lainnya.

Menjadi pendatang baru dalam daftar ini ada Meatguy Steakhouse dari Indonesia, yang menempati urutan ke-90 dari 101 restoran.

The Meatguy Steakhouse, yang terletak di kawasan SCBD Jakarta masuk dalam daftar karena keunikannya memadukan teknik dry-aging tradisional dengan inovasi kuliner kontemporer.

"Restoran ini menawarkan pengalaman bersantap yang canggih sekaligus memuaskan, menjadikannya unik di Jakarta dan sekitarnya," tulis ulasan World's 101 Best Steak Restaurant.

Tak hanya soal menu dan dagingnya, restoran ini juga dinilai dari lokasinya yang memukau, di mana para tamu akan disambut oleh interior yang dirancang dengan cermat, memancarkan kehangatan dan keanggunan.

Dengan jalur batu alam, balok-balok bercahaya, dan dapur terbuka yang menampilkan para koki sedang beraksi menciptakan suasana yang imersif untuk pengalaman kuliner yang menyeluruh.

Restoran ini juga memiliki gudang anggur butik dan lounge cerutu premium, yang menyediakan beragam hidangan istimewa.

Sementara itu, hidangan andalannya, antara lain Hanging Tomahawk "Godfather", menampilkan Wagyu Australia yang disajikan dengan puree pomme alias kentang tumbuk yang lembut dan jamur tumis, serta Rich Fat Loin, yang menampilkan Wagyu Fullblood Australia dengan tekstur yang kaya dan lembut seperti mentega.

Proses dry-aging unik restoran ini, yang berlangsung selama 28 hingga 120 hari, menggunakan bahan-bahan seperti lemak sapi atau tallow, untuk meningkatkan rasa dan kelembutan daging.

The Meatguy Steakhouse dinilai menjadi salah satu restoran steak yang dapat memberikan pengalaman luar biasa bagi pelanggannya.

Pendiri Meatguy Steakhouse

Menjadi salah satu restoran steak yang menonjol terutama di Jakarta, restoran ini didirikan oleh Dimas Ramadhan Pangestu, yang dikenal banyak orang dengan nama "Dims The Meatguy" sebagai konten kreator memasak daging di media sosial.

Tidak sekadar berbisnis karena hobi masak daging, pria yang baru berusia 31 tahun itu sudah memiliki segudang pengalaman masak dengan menjalani program Double Degree di Fachhochschule Südwestfalen, Jerman.

Dimas kemudian sempat bekerja di sebuah restoran Italia dan mulai mempelajari cara mengelola restoran. Hingga kembali ke Indonesia dia mulai menekuni kecintaannya pada dunia memasak dan membagikannya ke banyak orang dengan menjadi konten kreator saat pandemi pada 2020.

Sebagai konten kreator dia juga banyak meraih penghargaan seperti Top 50 Global Best TikTok Creators, Best Creator TikTok in South East Asia, dan Best of Foodie Tiktok pada 2021.