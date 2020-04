Layanan Pesan Antar Siasat Utama UMKM Kuliner di Tengah Pandemi Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19 telah membawa dampak yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner.

Walaupun sebagian besar tidak bisa membuka restoran untuk makan di tempat demi mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah, UMKM kuliner tetap memiliki peluang untuk produktif dengan memaksimalkan layanan pesan-antar dari aplikasi daring.

UMKM pun dituntut menjadi kian kreatif di tengah upaya-upaya agar pelanggan tetap setia memesan makanan dengan rasa aman dari rumah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kebersihan dan keamanan makanan hingga kiat-kiat promosi dan ide menu baru yang muncul selama pandemi Covid-19 ini sebagai upaya untuk tetap menarik pelanggan.

Seperti yang dilakukan oleh mitra UMKM GoFood yang kini semakin memperketat prosedur keamanan dan kebersihan makanan di gerainya. Banyak yang secara aktif mengaplikasikan himbauan dari GoFood dan pemerintah terkait prosedur keamanan dan kebersihan makanan yang difokuskan kepada tiga hal utama yaitu memperhatikan kesehatan karyawan, meningkatkan higienitas restoran dan dapur, serta mengemas makanan dengan baik.

Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya seperti, menggunakan segel makanan (safety seal) GoFood pada kemasan makanan, memberikan Kartu Penanda Suhu Tubuh karyawan restoran maupun driver yang sudah dicek suhunya untuk pelanggan.

Hal ini turut dilakukan oleh Citra Ajeng, pemilik Takoyaki Ichi yang telah bergabung menjadi GoFood Partners selama hampir 2 tahun ini menjelaskan bahwa ia selalu menggunakan safety seal GoFood untuk menutup wadah kemasan agar makanan tetap bersih ketika sampai di tangan konsumen.

Ia juga selalu menyertakan Kartu Penanda Suhu Tubuh berisi data suhu tubuh karyawan yang memasak dan menyiapkan makanan dengan harapan informasi tersebut dapat membuat pelanggan merasa lebih tenang dan percaya atas kehigienisan restonya.

Meningkatkan Traffic Serta Potensi Penjualan Dengan Promo

Dari sisi promosi, mitra merchant juga semakin kreatif membuat promo yang out of the box. Takoyaki Ichi bahkan memberikan hand sanitizers yang sempat menjadi barang langka dengan cuma-cuma kepada pelanggannya untuk setiap pembelian paket dua box Takoyaki atau Okonomiyaki

Hal ini membuat merchant Takoyaki dengan nama menu karakter kartun jepang yang dibuat ini seperti Doraemon Suneo dan Doraemon Nobita menjadi semakin menarik di mata pelanggan. Citra pun juga menambahkan menu sehat yaitu minuman jus dengan buah asli dan susu, untuk membantu pelanggannya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh yang diakui Citra membantu menambahkan transaksi.

Mitra merchant UMKM GoFood lainnya juga tak sedikit yang mengaku terbantu dengan adanya program Hari Kuliner Nasional (HARKULNAS) GoFood di masa COVID-19. Sejak diluncurkan pada minggu yang lalu, HARKULNAS telah membantu merchant yang ikut serta program ini memiliki pendapatan rata-rata 2,75 kali lipat lebih tinggi dibandingkan merchant yang tidak mengikuti program.

“Walaupun situasi secara umum sedang susah karena adanya COVID-19, tapi alhamdulillah selalu ada order masuk di resto saya, terutama selalu ramai pas happy hour HARKULNAS GoFood yang diskon 70%. Kita juga ikut berusaha melakukan upaya kebersihan dan keamanan di resto yang kita tunjukkan pula di media sosial agar konsumen semakin yakin” ucap Eka Sopian, pemilik usaha Si Jagur Bandung melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Bisnis pada Senin (20/4/2020).

Eka merupakan salah satu mitra UMKM GoFood yang menjual menu-menu seperti ayam penyet, ayam bakar dan gepuk daging sapi.

Memaksimalkan eksposur dan visibilitas untuk meningkatkan traffic serta potensi penjualan memang menjadi salah satu langkah yang dilakukan GoFood untuk membantu para mitra UMKM GoFood. Salah satunya adalah dengan menempatkan merchant di in-app shuffle cards dan promotile banner, terutama selama HARKULNAS GoFood berlangsung.

Jaga Volume Transaksi Dengan Inovasi

Menghadapi pandemi COVID-19, pemilik usaha Si Jagur Bandung juga berinovasi dengan menjual paket menu makanan beku atau frozen food yang kini juga bisa dipesan pelanggan dari layanan GoFood. Tak dapat dipungkiri jika saat ini frozen food menjadi salah satu solusi agar makanan di rumah tetap bervariasi.

Selama masa pandemi, GoFood kini juga memperluas layanannya dengan tidak hanya menyediakan makanan siap santap, namun juga menawarkan berbagai pemenuhan kebutuhan, mulai dari bahan pokok sehari-hari, perlengkapan rumah tangga, bahan makanan, hingga layanan pesan-antar makanan dari gerai belanja modern. Eka, pemilik Si Jagur Bandung juga menyediakan tempat fasilitas cuci cuci tangan dan tempat pengambilan pesanan khusus bagi mitra driver.

Selain berkreasi dengan menu frozen food, mitra merchant UMKM GoFood juga menawarkan menu khusus Traktir Driver yang bisa dibeli pelanggan untuk diberikan langsung kepada mitra driver. Langkah ini pun merupakan salah satu dukungan GoFood dalam menjaga kelangsungan pendapatan dan volume transaksi mitra merchant UMKM pada masa pandemi.

Demikian halnya dengan Citra, dia menyebut Takoyaki Ichi menyediakan dua menu Traktir Driver dengan pilihan isi 4 dan 8 takoyaki mulai dari harga 11 ribu rupiah.

“Senang bisa saling terbantu karena menunya ikut laku dan bisa membantu para driver. Bahkan ada juga pelanggan yang khusus pesan menu Traktir Driver saja,” jelas Citra.

Program Traktir Driver sekaligus menjadi bentuk apresiasi dari pelanggan dan mitra merchant kepada mitra driver yang senantiasa siap mengantarkan makanan di tengah situasi yang sulit.

