Terungkap, Ini Alasan Bill Gates Enggan Punya Mata Uang Kripto

Bisnis.com, JAKARTA – Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft mengakui dirinya tidak menggemari mata uang kripto.

Hal ini diungkapkan dirinya dalam Ask Me Anything di Reddit, dimana dia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki mata uang digital apapun.

Gates mengatakan bahwa dirinya menyukai investasi pada hal-hal yang memiliki hasil jelas dan berharga. Contohnya seperti nilai perusahaan, yang didasarkan pada bagaimana mereka membuat produk yang hebat.

Sedangkan menurut Gates, nilai kripto diputuskan berdasarkan orang lain oleh orang lain, sehingga tidak memiliki nilai tambah kepada masyarakat seperti investasi lain.

Dalam wawancara Gates dengan Bloomberg pada Februari, Gates menyatakan keprihatinannya terhadap orang-orang biasa yang tersedot ke dalam hiruk-pikuk Bitcoin.

Gates sendiri bisa menjadi benar, mengingat jatuhnya Terra Luna di minggu lalu yang kemudian menyeret mata uang lainnya.

Contohnya jika mengutip dari Forbes (19/05/2022), nilai Bitcoin turun menjadi 27 persen di bulan ini, dan Ethereum telah merosot sebanyak 36 persen.

Mengenai hal tersebut, Bill Gates menyarankan untuk lebih berhati-hati.

“Jika Anda memiliki uang lebih sedikit daripada Elon, Anda mungkin harus berhati-hati,” Ucapnya dalam wawancara tersebut.

Selain itu, dirinya juga membantah teori konspirasi mengenai dirinya ingin melacak orang dengan menanamkan microchip ke kepala melalui vaksin.

“Mengapa saya ingin tahu di mana orang-orang berada? Apa yang akan saya lakukan dengan informasi itu?” Kata Gates.

Selain itu, Gates juga menanggapi mengenai apakah seorang miliarder perlu membayar lebih banyak pajak. Gates memperingatkan bahwa jika terlalu tinggi maka akan menyebabkan lebih banyak orang yang menghindari pajak.