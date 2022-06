Bill Gates: Dunia Butuh Dana US$1 Miliar per Tahun Hadapi Risiko Pandemi di Masa Depan

Bisnis.com, JAKARTA - Bill Gates mengatakan COVID-19 telah memberi umat manusia kesempatan untuk bersiap menghadapi pandemi di masa depan, terutama yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat, persiapan yang dia perkirakan akan menelan biaya US$1 miliar per tahun.

Berbicara di KTT Time 100, dia menyerukan kepada dunia untuk membentuk tim global yang terdiri dari sekitar 3.000 ahli penyakit menular untuk membantu semua negara meningkatkan tanggapan epidemi mereka dan membekali para ilmuwan lokal dengan sarana untuk melaporkan wabah.

Dia menyebutnya tim "Respons Epidemi Global dan Mobilisasi", yang akan dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia, menurut majalah Time. Dan dia mengatakan salah satu tanggung jawab utamanya adalah menjalankan latihan wabah bagi negara-negara untuk menguji seberapa siap mereka, menurut outlet tersebut.

Gates dilaporkan mengatakan pandemi berikutnya dapat memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dan dapat "mengakhiri masyarakat."

"Peluang pandemi lain dalam 20 tahun ke depan, baik alami atau disengaja, menurut saya, lebih dari 50%," katanya dilansir dari Insider.

Tim GERM adalah ide yang dia promosikan dan diskusikan dalam buku barunya, "How to Prevent the Next Pandemic," yang diterbitkan pada bulan April.

"Anda tidak bisa berbuat banyak jika tidak bertindak cepat," katanya, Selasa. “Pandemi adalah masalah global, dan jika satu negara tidak melakukan bagiannya dalam berlatih untuk mendeteksi dan menahan, maka itu adalah masalah bagi semua negara lain.”

GERM akan "benar-benar harus bertanggung jawab" untuk "selusin negara" dengan kemampuan terbatas, tambah Gates.

Gates juga menyebutkan beberapa langkah yang telah dianjurkan oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia sejak pandemi dimulai: meningkatkan teknologi kesehatan seperti vaksin dan terapi, membangun sistem kesehatan, dan memantau penyakit dengan lebih baik di seluruh dunia.

Dia memperkirakan semua ini akan menelan biaya sekitar US$1 miliar per tahun tetapi menyebut biaya itu kecil dibandingkan dengan korban pandemi seperti yang dapat ditimbulkan oleh virus corona di dunia.

"Kita telah kehilangan lebih dari US$14 triliun sejauh ini untuk pandemi ini, dan akan ada manfaat bahkan di tahun-tahun non-pandemi dengan melihat wabah, menahannya dengan cara yang jauh lebih baik," katanya.

"Saya harus mengatakan, mengingat korban pandemi ini 20 juta orang meninggal secara global, satu juta di AS, dan itu bisa menjadi jauh lebih fatal. Kami hanya beruntung bahwa tingkat kematian per kasus seperti 0,2%."

Ada lebih dari 530,8 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, dan 6,3 juta kematian disebabkan oleh virus, menurut Organisasi Kesehatan Dunia . Dunia juga telah menghitung 14,9 juta kematian berlebih selama pandemi hingga akhir tahun lalu, kata organisasi itu . Kematian itu adalah yang melampaui jumlah yang diharapkan dibandingkan dengan rata-rata dalam beberapa tahun terakhir.

Gates juga mengkritik tanggapan awal pandemi AS dan mengatakan pemerintahan Trump dapat mencegah kematian yang tidak perlu dengan memberlakukan karantina yang dipandu oleh pengawasan medis.

Dia mengatakan AS pada hari-hari awal itu malah menunjukkan "kegagalan untuk hanya berlatih dan bahkan memahami kelompok mana dalam pemerintahan yang terlibat dalam diagnosa skala besar."

"Itu berarti bahwa penyakit ini pada dasarnya menyebar tidak terkendali dalam beberapa ratus hari pertama," lanjutnya, "dan kemudian setelah itu, Anda berada dalam kondisi yang sangat sulit karena pertumbuhan eksponensial."