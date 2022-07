Segini Peluang Kemitraan Gerai Skincare dan Fashion The Self Inc

Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan akan perawatan wajah dan tubuh saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup masyarakat.

Bahkan pada 2021 lalu, industri kecantikan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tak heran bila kondisi ini ditangkap sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Sejumlah brand lokal pun banyak yang bermunculan menghadirkan berbagai produk skincare dengan keunggulan yang mereka miliki dan langsung merebut hati masyarakat Indonesia.

Umumnya, brand-brand lokal ini lebih banyak dikenal dan diperjualbelikan secara online. Padahal, sebagai produk yang langsung diaplikasikan di kulit, konsumen juga ingin bisa merasakan langsung apakah produk tersebut cocok di kulitnya atau tidak.

Berangkat dari kondisi ini, The Self Inc hadir mengembangkan paket kemitraan untuk Anda yang berminat untuk berbisnis skincare.

Chief Retail Officer PT Self Inc Retail Indonesia Shella Huliselan mengatakan biaya kemitraan The Self Inc sekitar Rp250 juta.

“Para mitra harus menyediakan tempat dan dana Rp250 juta yang digunakan untuk renovasi toko. Sedangkan untuk stok produk, pemasaran, dan lainnya itu semua dari kami,” ujarnya.

Adapun, sistem kemitraan yang diterapkan berupa bagi hasil. Dimana nantinya para mitra akan mendapatkan hingga 18 persen dari jumlah penjualan.

Misalnya satu gerai bisa menghasilkan omzet sebesar Rp250 juta hingga Rp300 juta per bulan, maka 18 persen dari omzet itu, akan menjadi keuntungan bagi para mitra.

“Kalau lokasinya bagus dan strategis maka maksimal 6 bulan sudah bisa balik modal. Makanya sebelum menjadi mitra, tim kami akan mengecek lokasinya terlebih dahulu. Jika memang lokasinya bagus maka bisa langsung buka,” ujarnya.

Pihaknya sendiri menargetkan pada tahun ini akan ada penambahan sekitar 20 hingga 30 gerai, baik yang dikembangkan sendiri maupun dari sistem kerjasama kemitraan.

Shella juga menjelaskan jika saat ini mereka memiliki gerai offline untuk memasarkan lebih dari 130 brand-brand lokal yang populer di Indonesia seperti Whitelab, Luxcrime, MS Glow, Somethinc, Npure, Azarine, Scarlet, dan lain sebagainya. Harga produk yang dijual pun cukup terjangkau mulai dari Rp10 ribuan hingga yang paling mahal Rp300ribuan.

Selain itu, katanya, untuk lebih menarik konsumen berbelanja secara online, The Self Inc melengkapi gerainya dengan mesin skin check berbasis teknologi AI (Artificial Intelligence) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki jenis kulit berbeda satu dan yang lain.

Hasilnya, mesin ini mampu menganalisa kondisi kulit dan merekomendasikan produk perawatan wajah yang, tak hanya sesuai dengan kebutuhan kulit, tetapi juga sesuai dengan budget masing-masing pelanggan.

Fitur AI di gerai The Self Inc meliputi AI skin analyzer, fitur yang mampu menganalisa kondisi kulit pengguna menggunakan selfie wajah dan survey berbasis AI. Setelah itu, konsumen akan mendapatkan rekomendasi saran produk kecantikan yang sesuai dengan profil pengguna, termasuk Skin Diary yang dapat mengukur perkembangan kulit dan kondisi pengguna dalam bentuk catatan personal.

“Mesin skin-check ini juga memiliki beragam filter yang memudahkan para pembeli untuk memilih produk sesuai preferensi dan gaya hidup masing-masing seperti produk yang halal, bebas paraben, sering beraktivitas di luar ruangan, dan lain-lain,” ujarnya.

Menariknya lagi, gerai The Self Inc juga memiliki AR Make-up TryOn yang menggunakan fitur Augmented Reality sehingga memudahkan pembeli mencoba segala jenis gaya tampilan riasan, dan menentukan warna yang cocok dengan skin tone atau warna kulit wajah.

Saat ini the Self Inc memiliki sekitar 40 toko yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Melihat antusiasme untuk berbelanja berbagai produk skincare dan fesyen, maka pada tahun ini Shella mengatakan bahwa

