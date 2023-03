Intip Modal Buka Franchise US Pizza Asal Malaysia yang Viral di TikTok

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Membuka franchise US Pizza bisa menjadi ide menarik untuk dicoba pada tahun 2023 ini.

Pasalnya, US Pizza dinilai oleh masyarakat sebagai pizza yang memilik rasa autentik dan cocok bagi orang yang ‘gila’ keju. Bahkan, sudah banyak reviewer yang membahas soal brand ini di Tiktok dan sejumlah video pun sudah dilihat oleh jutaan penonton.

Salah satunya akun Kuliner Viral Indonesia yang mengatakan bahwa menu-menu pizza yang ada tergolong unik.

"Dekorasi tempatnya kayak bioskop. Menu pizza-nya nggak gue temuin di tempat lain. Jadi, pengalaman baru," ujarnya dalam akun pribadinya, Kamis (2/3/2023).

Unggahan tersebut pun ramai oleh ratusan komentar soal masyarakat yang penasaran dan ingin mencicipinya, tentu ini bisa dibilang menjadi peluang bisnis yang menggiurkan bagi para calon mitra, karena tingginya antusias masyarakat terhadap sejumlah makanan viral.

Lantas, seperti apa peluang kerja sama US Pizza? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Bisnis US Pizza

US Pizza adalah brand asal Malaysia yang dimulai pada awal 1990-an oleh Donald Duncan.

Duncan sendiri menghabiskan beberapa waktu bekerja di sebuah restoran pizza di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat.

Setelah menghabiskan 5 tahun dalam bisnis ini, Duncan pun mengembangkan resep adonan dan saus tomatnya sendiri, yang juga dikenal sebagai “Saus Duncan” sembari membuka outlet pertama di Penang, Malaysia pada 1997.

Saat ini US Pizza telah menjadi salah satu industri raksasa pizza. Terbukti pada tahun 2021, US Pizza telah membuka sekitar 60 gerai. Lalu, pada 2023, US Pizza menargetkan untuk membuka 120 gerai di Malaysia.

US Pizza pun makin memperluas pasar dan telah menjangkau beberapa negara, salah satunya Indonesia, di mana gerai pertamanya berlokasi di Pantai Indah Kapuk.

Sistem Franchise US Pizza

Sistem kemitraan US Pizza bersifat usaha mandiri. Pemilik kemitraan memiliki kewajiban untuk menjalankan manajemen toko sepenuhnya termasuk pajak penjualan dan juga laporan keuangan. Nantinya, royalti 8 persen juga akan diambil dari setiap penjualan mitra yang harus dibayarkan ke franchisor.

Untuk membuka gerai US Pizza, maka calon mitra harus menyediakan lokasi yang potensial dengan syarat luas bersih minimal bangunan 30 meter per segi, sumber air bersih yang cukup dan listrik 48.000 watt.

Nantinya, pihak manajemen US Pizza akan meninjau lokasi berdasarkan dengan target market, size market, bagaimana brand tersebut di terima di suatu wilayah, dan beberapa aspek penting lainnya.

Sehingga, persetujuan dari hasil survei suatu toko berada di tangan manajemen pusat dalam menentukan hasil apakah suatu toko itu cocok untuk di buka di sana atau tidak.

Adapun, modal awal untuk membuka gerai US Pizza berkisar Rp1 miliar dengan kontrak kerja sama selama tiga tahun.

Besaran biaya tersebut sudah mencakup seluruh biaya investasi dari awal hingga toko buka, mulai dari mesin dan peralatan, bahan baku, renovasi dan biaya sewa ruko. Sehingga, jika mitra ingin melanjutkan kontrak kerja sama, maka tidak ada biaya lagi hanya membayar biaya managemen per tahun.

Cara Bergabung jadi Mitra US Pizza

1. Langkah awal, dimulai dengan isi formulir kemitraan di usspizza.co.id

2. Pihak manajemen pusat akan melakukan peninjauan terhadap pengajuan franchise calon mitra

3. Setelahnya, pemaparan profil bisnis lewat presentasi

4. Lalu, akan ada beberapa diskusi antara calon mitra dan pihak manajemen pusat untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan

5. Jika mencapai kesepakatan, maka akan disetujui kedua belah pihak

6. Terakhir, tanda tangan MoU dan perjanjian kerjasama.

