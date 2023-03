Deretan Bisnis Youtuber Arief Muhammad, dari Kuliner hingga Fesyen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - RM Padang Payakumbuah milik Arief Muhammad akan mengekspor produknya ke Eropa guna mendukung program “Rendang Goes to Europe" yang dicanangkan Dubes LBBP RI Bulgaria Iwan Boganant.

Iwan mengatakan pembukaan pabrik Rendang di Plovdiv, Bulgaria, kerja sama B2B Indonesia – Bulgaria sejalan dengan program Indonesian Spice Up The World (ISUTW) yang dicanangkan oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut Dubes Iwan menjelaskan peluang sebuah bisnis untuk melakukan ekspansi secara global sangatlah terbuka terbuka untuk siapapun.

Hal ini dilakukan untuk menghidupkan perekonomian domestik, dan sebagai salah satu aktor diplomasi ekonomi, juga diplomasi gastronomi tentunya.

Profil Bisnis RM Padang Payakumbuah

Adapun, RM Padang Payakumbuah sendiri merupakan salah satu dari bisnis Arief Muhammad cukup dikenal baik oleh masyarakat umum.

RM Padang Payakumbuah yang baru didirikan pada Juni 2022 oleh pengusaha dan konten kreator Arief Muhammad. Keputusan Arief untuk mendirikan rumah makan Padang ini tidak lepas dari latar belakangnya sebagai seorang berdarah Minang, tepatnya dari daerah Payakumbuah.

Berangkat dari misi tersebut, di bawah bendera usaha PT Rasa Muda Makmur (Akang Group), dirinya mendirikan Rumah Makan Payakumbuah yang menyajikan makanan khas Minang dengan rasa yang masih otentik.

Melansir dari Instagram resminya, saat ini RM Padang Payakumbuah telah memiliki empat cabang, mulai dari Tangerang Selatan hingga Jakarta Selatan.

Followers-nya yang mencapai 81.600 seakan membuktikan bisnis milik makanan padang milik Arief Muhammad diminati oleh banyak masyarakat.

Deretan Bisnis Arief Muhammad

Sebagai seorang Youtuber, dirinya memang dikenal punya jiwa bisnis yang kuat. Tak heran, jika Arief kerap berhasil mengelola beberapa bisnis yang dinilai punya potensi pasar yang sangat besar dan prospek yang cerah.

1. Bisnis Kuliner

Selain RM Padang Payakumbuah, Baso Aci Akang juga sukses dirinya didirikan pada Januari 2018. Pihaknya mengklaim produk yang disajikan memiliki cita rasa unik dan modern dengan pilihan menu baso aci yang lebih menarik serta komposisi yang lebih sehat.

“Kami membuat baso menjadi lebih sehat karena tidak menggunakan MSG,” tulis pihak manajamen.

Melansir dari Instagram-nya, saat ini cabang dari Baso Aci Akang telah ada di 116 kota di seluruh wilayah Indonesia, dari Tangerang hingga Surabaya.

2. Lifestyle

Arief Muhammad terjun ke dalam bisnis disposable pod yang sangat terkenal diluar negeri, di mana produk yang bersama Elfbar tersebut berada di bawah Armuh Global sebagai distributor resmi Elfbar bagi pasar Indonesia.

"Jadi ceritanya, gue berhasil melobi Elfbar untuk jadi prinsipalnya di Indonesia! Mimpi apa.. Perhari kemarin Armuh Global resmi menjadi distributor tunggal ELF BAR untuk pasar Indonesia. Bener-bener too good to be true,” tulis Arief Muhammad di salah satu postingan Instagramnya.

3. Bisnis Fesyen

Billionaire’s Project didirikan oleh Arief sejak 2019 lalu, di mana lini usahanya yang ini menawarkan produk fashion yang memfokuskan pada pakaian seperti kaos, sweater, hoodie, celana, dan topi.

Saat ini, produknya juga dipasarkan melalui e-commerce. Meski harganya terbilang sangat tinggi untuk produk lokal, namun hal ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membelinya.

"Kelebihan dari segi kualitas pasti kita kasih yang terbaik. Kalau dari segi desain kita selalu mencari tahu yang lagi ramai di luar. Satu lagi, kita produknya terbatas dan tidak pernah restock," katanya.

