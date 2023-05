Uniqlo Indonesia Beri Peluang Bisnis bagi Para Pelaku UKM Lokal, Ini Syaratnya

Bisnis.com, JAKARTA - Uniqlo Indonesia kini membuka kesempatan bagi para pelaku bisnis lokal dan UKM untuk bisa promosi produk di toko jaringan global tersebut.

Dengan terbukanya kerja sama ini, para UKM dapat menjangkau pasar lebih luas dan mengembangkan potensinya dan untuk bisa memperoleh kesempatan agar dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.

Public Relations Uniqlo Indonesia Yulia Rachmawati mengatakan dalam program ini UNIQLO bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk menemukan produk UMKM yang menjadi ciri khas di daerah masing-masing.

Pemilihan produknya pun akan dikaji tiap satu tahun untuk memberikan kesempatan berkolaborasi dengan lebih banyak pelaku UKM lokal.

“Program ini namanya Neighbourhood Collaboration. Di sini, kita bekerja sama dengan Pemkot dan DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah). Kita kurasi dengan syarat UKM ini punya produk yang berkelanjutan (sustainable) dan ikonik di daerahnya,” ujar Yulia saat ditemui Bisnis di One District at Puri, Selasa (23/5/2023).

Selain itu, pihaknya memaparkan dalam melakukan penyeleksian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar UKM bisa terpilih.

"Produknya harus pendukung koleksi gaya hidup UNIQLO. Bukan baju atau celana atu makanan ya. Tapi, lebih kepada aksesoris, tas, kalung, anting, tipi, aroma terapi bahkan home decor," ujar wanita tersebut

Nantinya, setiap produk akan memiliki barcode yang dapat discan, dan melalui barcode tersebut, konsumen dapat terhubung dengan penjual dan melakukan transaksi pembelian.

Metode penghubungannya bisa melalui landing page atau akun Instagram, yang akan mengarahkan konsumen ke informasi lebih lanjut mengenai produk dan penjualnya.

“Jadi tidak bisa ya langsung UKM yang approach ke kita, tapi kita semua melalui satu jalur yaitu data UKM yang terdaftar di Pemkot. Semua gratis tanpa biaya apapun,” ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya mengungkapkan program yang telah digagas sejak 2019 ini sudah menampilkan lebih dari 150 produk lokal di seluruh gerai UNIQLO di Indonesia.

Tak hanya itu, pihaknya pun terus mendukung kolaborasi dengan sejumlah desainer lokal.

Bersamaan dengan hal tersebut, perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO mengumumkan akan membuka toko terbarunya di One District at Puri pada Jumat, 26 Mei 2023.

Store Manager UNIQLO Regina Vidia Rosanti menyebut, kini perusahaan ritel asal Jepang tersebut membuka toko dengan konsep terbaru dan pertama, yaitu Neighborhood Store.

“Neighbourhood ini kan artinya bertetangga. Ya kami ingin makin mendekatkan diri seperti bertetangga dengan penduduk sekitar lantaran kemudahan aksesnya,” ujarnya.

Konsep UNIQLO Neighborhood Store ini merupakan konsep toko yang berdiri dan berusaha hidup berdampingan bersama masyarakat sekitar.

UNIQLO yang berlokasi di One District at Puri ini memang berada di pemukiman masyarakat. Berada di atas bangunan dengan total luas 2.000 meter per segi di kawasan Metland Cyber Puri, Tangerang, pembukaan menjadi toko ke-64 di Indonesia.

Dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari lorong yang lebih lebar dan ceiling yang lebih tinggi, hingga hadirnya sustainability corner untuk anak-anak ini diharapkan bisa menjadi salah satu tujuan belanja yang mudah dijangkau dan nyaman bagi semua kalangan.

“Selaras dengan konsep toko sebagai one-stop shopping center di tengah kota yang cocok bagi keluarga. Kami hadirkan perpustakaan mini, area baca dengan kursi dan meja yang terbuat dari kayu daur ulang serta permainan sensori untuk mengakomodasi aktivitas bermain anak dan membaca di dalam toko,” tutupnya.

