Kekayaan Jake Paul, dari Bintang YouTube jadi Petinju Muda Terkaya di AS

Jake Paul, mantan bintang Vine dan YouTube, kini menjadi petinju muda terkaya di AS dengan kekayaan bersih US$100 juta. Ia menghasilkan minimal US$20 juta per tahun dari berbagai sumber, termasuk tinju dan bisnis lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memulai ketenarannya dari Vine, Jake Paul perlahan beralih ke dunia YouTube, akting dan kemudian tinju pada tahun 2018, dan membawanya menjadi petinju muda terkaya di AS. Seberapa besar kekayaannya?

Dilansir Forbes, Jake Paul dijadwalkan menghadapi juara kelas ringan Gervonta Davis pada 15 November mendatang. Petinju tersebut akan berhadapan dengan Davis dalam pertandingan eksibisi.

Meskipun rekan promosi Paul, Nakisa Bidarian, mengklaim bahwa laporan tersebut tidak benar, dia tidak menyangkal kemungkinan pertarungan tersebut. Pasalnya, berita ini muncul setelah pertarungan Paul dengan Anthony Joshua dibatalkan.

Mike Coppinger dari The Ring menyatakan di X bahwa pertandingan Jake Paul vs Gervonta Davis dapat mengikuti format yang mirip dengan pertarungan Logan Paul vs. Floyd Mayweather pada 2021, dengan sarung tinju yang lebih besar dan batasan berat yang ketat.

Menyusul kabar tentang potensi pertandingan antara Jake Paul dan Gervonta Davis ke depan, berikut adalah profil dan kekayaan Paul dan bagaimana dia mengumpulkannya.

Menurut Celebrity Net Worth, Jake Paul memiliki kekayaan bersih sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,62 triliun pada 2025. Tokoh media sosial, aktor, petinju, dan komedian ini tetap menjadi salah satu bintang media sosial dengan bayaran tertinggi di dunia, menurut situs tersebut.

Situs web tersebut juga memperkirakan bahwa melalui berbagai produk, iklan, acara tinju, dan video YouTube, Paul menghasilkan minimal US$20 juta setiap tahun di luar pajak.

Menjadi petinju profesional, Jake Paul memulai kariernya dengan mengunggah video di platform sosial Vine. Setelah sempat berakting di Disney Channel, Jake Paul beralih ke dunia tinju pada tahun 2018, menurut laporan People.

Bintang media sosial yang kini menjadi petinju profesional ini telah membangun kerajaannya sejak awal kariernya di platform sosial Vine yang kini telah ditutup pada tahun 2013.

Setelah sempat berakting di Disney Channel, Paul beralih ke dunia tinju pada tahun 2018, sebuah langkah yang melambungkan namanya ke dunia ketenaran sekaligus kontroversi dalam olahraga ini.

Pada tahun 2021, Paul mendirikan Most Valuable Promotions, sebuah agensi merek tinju, dan sebuah perusahaan modal ventura bernama Anti Fund.

Tahun berikutnya, petinju ini ikut mendirikan Betr, sebuah startup taruhan seluler. Pria berusia 28 tahun ini juga baru-baru ini meluncurkan lini produk perawatan pria, "W by Jake Paul".

Dalam wawancara dengan Sports Illustrated pada Juli 2023, petinju itu mengatakan bahwa alasan utama kepindahannya adalah keuntungan finansial.

"Tujuan saya awalnya adalah menghasilkan banyak uang dan membeli Lamborghini, punya jam tangan, dan sebagainya," ujarnya.

Paul juga menarik perhatian dengan pertarungannya di tahun 2024 melawan legenda kelas berat yang telah pensiun, Mike Tyson, yang dimenangkannya.

Pada tahun 2024, Jake Paul berada di peringkat ke-13 Forbes dalam daftar Kreator Teratas, hanya satu peringkat di bawah saudaranya, Logan.

YouTuber tersebut sebelumnya menempati peringkat ketiga dalam daftar Forbes pada tahun 2023 dengan perkiraan penghasilan sebesar US$34 juta.