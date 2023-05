Mark Hughes, Sosok Pendiri Herbalife yang Gandeng Ronaldo jadi Brand Ambassador 1 Dekade

Bisnis.com, JAKARTA - Cristiano Ronaldo baru saja mengunggah dirinya kembali didapuk menjadi brand ambassador produk kesehatan herbalife.

Kabar itu disampaikannya di akun instagramnya. "Proud to extend my partnership with @herbalife as we enter a new era together. Thank you for fueling my performance over the years in the gym and on the field," tulis Ronaldo.

Kerja sama ini, dimulai satu dekade yang lalu pada tahun 2013, dan akan berlanjut dengan Herbalife sebagai mitra eksklusif Ronaldo dalam kategori produk nutrisi, gaya hidup, dan performa olahraga.

Chairman and Chief Executive Officer Herbalife, Michael Johnson mengatakan Cristiano Ronaldo, ditunjuk karena merupakan sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa, yang telah memenangkan 34 trofi dalam karirnya, termasuk tujuh gelar liga di Inggris, Spanyol, dan Italia, lima UEFA Champions League, empat FIFA Club World Cup, UEFA European Championship, dan UEFA Nations League.

Dia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol dalam lima Piala Dunia berturut-turut.

Selain itu, Cristiano memiliki banyak penghargaan pribadi, termasuk lima Ballon d'Or, empat Sepatu Emas Eropa, dan dua penghargaan Best FIFA. Dia telah mencetak lebih dari 830 gol resmi dalam karir seniornya untuk klub dan negara, memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola pria.

Profil pendiri Herbalife

Herbalife adalah perusahaan kesehatan dan gaya hidup serta komunitas yang berdiri sejak tahun 1980.

Perusahaan menawarkan produk-produk yang didukung ilmu pengetahuan kepada konsumen di lebih dari 90 negara melalui member independen wirausaha.

Lantas siapa pendiri perusahaan yang juga masuk ke Indonesia ini?

Pendiri Herbalife Nutrition, adalah Mark Hughes yang memimpikan “masa depan cemerlang yang tak tertandingi”.

Visinya selaras dengan meningkatkan kehidupan masyarakat melalui nutrisi yang lebih baik dan peluang bisnis yang tak tertandingi.

Dilansir dari celebritynetworth, Mark mengubah mimpi ini menjadi kenyataan pada tahun 1980 saat dia meluncurkan Herbalife Nutrition di Los Angeles, CA dan mulai menulis ulang sejarah pemasaran jaringan.

41 tahun kemudian, sekarang perusahaan itu beroperasi di lebih dari 90 negara dengan lebih dari 8.000 karyawan di seluruh dunia.

Mark Hughes adalah orang yang luar biasa unik yang menjalani kehidupan yang luar biasa unik.

Mark Reynolds Hughes lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di La Mirada, California.

Mark mendirikan Herbalife pada tahun 1980 ketika dia baru berusia 24 tahun. Tujuan utama adalah memasarkan produk penurun berat badan yang sehat dan secara umum mengubah kebiasaan gizi dunia.

Mark mulai menjual produk pertamanya, protein shake, dari bagasi mobilnya. Dia segera mengembangkan rencana pemasaran langsung yang memberi insentif kepada penjual lokal untuk menjual produk ke teman, keluarga, dan tetangga mereka.

Selain menjual produk, tenaga penjualan juga didorong untuk mendaftarkan teman, keluarga, dan tetangganya untuk menjadi tenaga penjualan sendiri. Model penjualan ini secara profesional dikenal sebagai "multi-level-marketing", tetapi juga sering disebut sebagai "skema piramida".

Rencana multi-level-marketing Herbalife sangat sukses. Tak lama kemudian, ribuan tenaga penjualan menjual produk Herbalife dari pintu ke pintu di seluruh negeri.

Pada tahun 1982, hanya dua tahun setelah meluncurkan bisnis dari kopernya, Herbalife menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari US$2 juta. Dan pendapatan cukup banyak meledak sejak saat itu. Pada awal 90-an, pendapatan tahunan Herbalife mencapai US$1 miliar. Saat perusahaan go public di NASDAQ pada tahun 1996, 26% saham Mark bernilai US$250 juta.

Tapi saham Herbalife Mark bukanlah satu-satunya sumber kekayaannya.

Selama bertahun-tahun, Mark mengembangkan hasrat untuk berinvestasi di real estat.

Pada tahun 2000, portofolio real estatnya sendiri bernilai lebih dari US$100 juta. Dia memiliki rumah mewah tepi pantai senilai US$25 juta di Malibu. Dia juga memiliki US$30 juta, kastel seluas 22.000 kaki persegi di Beverly Hills bernama Grayhall yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dari real estat termahal di dunia. Wisma Grayhall seluas 4.000 kaki persegi.

Dia juga punya sebidang tanah yang belum dikembangkan di Malibu yang disebut Tower Grove. Dia berencana membangun istana seluas 45.000 kaki persegi di Tower Grove, lengkap dengan 25 kamar tidur dan pemandangan dunia 360 derajat yang sangat indah.

Pada tahun 1997 Mark mengakuisisi sebidang tanah seluas 157 hektar di Beverly Hills dari Merv Griffin seharga $8,5 juta. Itu adalah transaksi real estat termahal dalam sejarah California Selatan hingga saat itu.

Rencana Griffin adalah mengembangkan apa yang akan menjadi rumah terbesar di Los Angeles di properti itu, sebuah istana seluas 58.000 kaki persegi.

Hughes membuat rencana untuk membangun rumah seluas 46.000 kaki persegi di properti itu, lengkap dengan lapangan tenis, kolam sejuta galon, dan suaka margasatwa. Dia menganggarkan US$ 100 juta untuk mimpinya.

Pada 2018, properti itu berganti nama menjadi "Beverly Hills Mountain".

Pada tahun 2002, Herbalife diambil alih oleh sekelompok investor sebesar US$685 juta dolar. Perusahaan kemudian diperdagangkan secara publik lagi pada tahun 2004 di New York Stock Exchange, di mana hari ini diperdagangkan di bawah simbol ticker HLF.

