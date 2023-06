Profil Pemilik TAYS, Produsen Snack yang Sempat Heboh Karena Pasang Wajah Kaesang Pangarep

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jaya Swarasa Agung Tbk. (TAYS) sempat menjadi perbincangan.

Hal tersebut lantaran sahamnya langsung jatuh menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB) di hari pertama penetapan ARB 15 persen, dari sebelumnya hanya 7 persen pada Senin (5/06/2023).

Terlepas dari hal itu, bermula dari perusahaan kecil di Tangerang yang kini telah memasuki pasar saham Indonesia, nyatanya Tays Bakers sendiri memang sempat membuat heboh jagat publik dan memicu polemik banyak pihak.

Produk ini, sempat memampang wajah Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo dalam bungkus makanan ringan hasil produksinya, ‘TRICKS’ yang kala itu disajikan oleh Maskapai Garuda Indonesia pada awal 2022.

Sebagai informasi, PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS), produsen makanan ringan sehat asal Indonesia memang sempat melakukan kerja sama dengan PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat) untuk brand ambassadorship dan co-branding produk TRICKS pada Jumat (7/1/2022).

Lantas, sebenarnya siapa sosok dari pemilik TAYS ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya

Pada 1998, di tengah krisis moneter yang melanda, Alexander Anwar mengambil keputusan berani untuk berpindah dari bisnis jual beli furnitur ke bisnis produksi makanan.

Sebagai lulusan Bachelor of Science In Economics dari University of Michigan, Ann Arbor pada 2002, dirinya menceritakan berbekal modal satu mesin wafer stick, dia bercerita memulai bisnis dengan memproduksi wafer roll.

Meskipun menghadapi tantangan dalam situasi krisis, namun peluang bisnis makanan ringan terus mengalami perkembangan yang baik. Bahkan, produk ini cukup populer di pasar pada saat itu, dan permintaan terus meningkat.

Seiring berjalannya waktu, bisnis makanan Alexander Anwar semakin berkembang. Pada tahun 2003, perusahaan ini memperluas lini produknya dengan memproduksi snack jagung. Kemudian, pada 2008, mereka memasuki industri confentionery dengan memproduksi cokelat dan meses.

Perjalanan bisnis semakin menarik pada 2016 ketika perusahaan ini berinvestasi dalam produk yang sedang hype, yaitu TRICKS. Investasi tersebut terbukti sukses dan membantu bisnis makanan Alexander Anwar semakin maju.

Hingga akhirnya, pada 2021, perjalanan bisnis ini mencapai puncaknya dengan keputusan untuk go public.

Perusahaan makanan yang dulunya dimulai dengan satu mesin wafer stick telah tumbuh dan berkembang menjadi entitas yang diperdagangkan di pasar saham.

“Produk kita juga sudah kita ekspor sebenarnya sejak 2008 jadi negara-negara Asia tenggara sebagian besar sudah ada produk kita, dan negara maju seperti China, Taiwan, dan Amerika kita supla dengan merek dagang Tays Bakers,” ujarnya dalam salah satu episode ‘Wawancara CEO’ dikutip Selasa (06/6/2023).

Mengenal Sang Ayah, Anwar Tay

Berdasarkan data RTI, pemilik saham utama dan pengendali Perseroan TAYS adalah Anwar Tay yang memegang 50,92 persen saham. Dirinya merupakan Komisaris Utama TAYS, bersama Djoni Tatan sebagai Komisaris.

Anwar Tay sendiri adalah ayah dari Alexander Anwar. Sosoknya yang menyelesaikan pendidikan di Medan pada 1972 memang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2019.

Selain menjadi Komisaris Utama, saat ini dia tengah mengemban tugas sebagai Direktur Utama di PT Istana Kristal Permata, Jakarta sejak 1987. Lalu, pada 1998 hingga 2019 sempat menjadi Direktur Utama sampai akhirnya posisi ini diwariskan pada sang Anak, yaitu Alexander Anwar.

Tak hanya menjadi Direktur dalam TAYS, Alexander pun kini tengah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019. Dia pun tengah membawahi PT Aluno Food International sejak 2010, Komisaris di PT Prima Mandiri Retail dari 2011 dan Direktur di PT Tays Bogainti Selaras hingga saat ini.

