Deretan Miliarder Bankir Terkaya dan Terkenal di Dunia

Bisnis.com, BANDUNG – Dua bank asing tercatat menjual lini bisnisnya, yakni Citibank dan Commonwealth.

PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) atau OCBC Indonesia mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth dari induknya, Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Pada tahun lalu, Citigroup juga melepas bisnis retail banking Citibank N.A. Indonesia atau Citi Indonesia kepada UOB Group.

Meski berguguran, namun banyak deretan bankir masuk dalam daftar deretan orang terkaya di dunia.

Berikut daftar bankir terkaya di dunia dikutip dari berbagai sumber

1. Uday Kotak

Miliarder India Uday Kotak, direktur utama dan CEO Kotak Mahindra Bank, kini menjadi bankir terkaya di dunia, dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai US$16 miliar (247 triliun) per 17 Desember 2020, menurut Forbes.

Uday Suresh Kotak adalah seorang pengusaha India yang saat ini menduduki posisi puncak sebagai Chairman Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. dan CEO, Joint MD & Direktur di Kotak Mahindra Bank Ltd.

Dia lahir pada tanggal 15 Maret 1959, dari sebuah keluarga menengah ke atas suku Gujarat Lohana di Mumbai, yang bergerak di bidang perdagangan kapas.

Kotak menyelesaikan sekolahnya di Hindi Vidya Bhavan dan memperoleh gelar pasca sarjana dari Institut Studi Manajemen Jamnalal Bajaj.

Setelah menyelesaikan gelar MBA-nya, Kotak akan bergabung dengan Hindustan Unilever, anak perusahaan India dari perusahaan barang konsumen multinasional (Perusahaan FMCG), namun dia memutuskan untuk bergabung dengan bisnis keluarganya.

2. The Rothschilds

Keluarga Rothschild adalah salah satu bankir investasi terkaya dalam sejarah modern yang memiliki pengaruh besar pada ekonomi dunia dan perbankan investasi. Anggota keluarga yang paling berpengaruh adalah Mayer Amschel Rothschild, pendiri dinasti, dan Nathan Mayer Rothschild.

Selama Perang Napoleon (1803-1815), Nathan Mayer Rothschild mendanai upaya perang Inggris dan sekutunya, sementara menjelang akhir abad ini, keluarga ini memperoleh kendali penuh atas perusahaan tambang raksasa Rio Tinto dari pemerintah Spanyol.

Keluarga ini sangat berpengaruh di seluruh Eropa dan memimpin lembaga-lembaga keuangan penting di Inggris, Prancis, dan Austria. Saat ini, keluarga Rothschild tidak lagi terlibat dalam dunia keuangan, namun mereka masih memiliki bank investasi Inggris.

Kekayaan bersih keluarga: US$400 miliar-US$1 triliun berdasarkan perkiraan yang berbeda.

3. Junius Spencer Morgan

Junius Morgan adalah seorang bankir Amerika dan nenek moyang dinasti perbankan Morgan.

Junius Morgan mendirikan sebuah bank dagang pada tahun 1864 (sekarang JPMorgan Chase & Co) yang pada akhirnya menjadi salah satu bank investasi terbaik di dunia.

Saat ini, bank ini memakai nama putranya, John Pierpont, yang berjasa dalam mencegah krisis keuangan besar-besaran pada tahun 1907. JP Morgan juga mempelopori praktik "restrukturisasi": bekerja untuk mengembalikan perusahaan yang sedang kesulitan menjadi sehat dengan memperbaiki operasi dan keuangannya.

Kekayaan bersih US$12.400 (setara dengan US$370 juta saat ini).

4. The Warburgs

Warburg adalah salah satu keluarga perbankan paling produktif sepanjang masa. Salah satu anggotanya yang paling menonjol adalah Paul M Warburg. Setelah menjabat sebagai direktur Wells Fargo, dia diangkat menjadi anggota Dewan Federal Reserve bank sentral Amerika pada tahun 1914.

Paul M Warburg sudah terkenal dengan advokasinya tentang perbankan sentral, terinspirasi oleh Robert Morris, bapak pendiri Amerika Serikat yang menyarankan model ini pada tahun 1781.

Kekayaan bersih US$80 juta, setara dengan $2,2 miliar saat ini.

5. Amadeo Giannini

Amadeo Giannini adalah seorang investor Amerika dan inovator dalam industri perbankan sejak pergantian abad ke-20.

Pada tahun 1928, Giannini bergabung dengan Bank of America yang masih baru di Los Angeles, dan memimpin Bank of America yang baru bernama hingga pensiun pada tahun 1945, melanjutkan misinya untuk menghadirkan layanan perbankan kepada semua orang yang membutuhkannya.

Giannini juga siap untuk menyediakan pembiayaan setelah krisis keuangan global. Setelah gempa bumi tahun 1906 di San Francisco, dia memberikan pinjaman untuk rekonstruksi hanya dengan berjabat tangan, dan dia membeli obligasi yang mendanai pembangunan Jembatan Golden Gate pada tahun 1933.

6. David Rockefeller

David Rockefeller adalah seorang pemodal Amerika yang terkenal, kepala eksekutif Chase Manhattan Corporation, dan seorang tokoh jenius yang jahat di mata banyak penganut teori konspirasi.

Rockefeller bergabung dengan Chase National Bank pada tahun 1946, bekerja di Departemen Luar Negeri, dan mengawasi pembangunan kantor pusat baru bank tersebut di Manhattan pada tahun 1954.

Namun, masa jabatannya sebagai chairman dan CEO, dari 1969 hingga 1980, adalah yang paling dikenang, karena di bawah kepemimpinannya, Chase menjadi pelopor dalam sistem perbankan internasional.

Jumlah bank koresponden tumbuh secara eksponensial, dan Rockefeller-lah yang mengawasi pendirian cabang Chase di Moskow pada tahun 1973, pertama kalinya sebuah bank Amerika memiliki kantor di Uni Soviet.

Pada tahun yang sama, dia melakukan perjalanan ke Cina dan memastikan bahwa Chase menjadi National Bank of China sebagai bank koresponden Amerika pertama di Cina.

Kekayaan bersih US$3,3 miliar.

7. Joseph Safra

Joseph Safra adalah seorang miliarder Lebanon-Brasil, ketua Safra Group, bankir terkaya di dunia, dan orang terkaya di Brasil.

Keluarga Yahudi Safra menemukan kedamaian di Brasil, meninggalkan negara asal mereka, Lebanon, karena tuntutan hukum. Joseph Safra adalah seorang bankir generasi yang mendirikan Banco Safra yang kemudian menjadi salah satu bank Brasil paling sukses.

Di kemudian hari, ia memerintah Safra Group, jaringan bank milik swasta yang memiliki lebih dari 200 aset real estate terkemuka di seluruh dunia.

Joseph adalah orang yang pendiam dan selalu menjauhi pers dan masyarakat umum serta mengungkapkan keputusan keuangannya setelah memastikan kesepakatan sudah tercapai.

Kekayaannya diperkirakan mencapai US$19,9 miliar. (Kresensia Kinanti)

