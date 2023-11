Lima Tips untuk Sandwich Generation Agar Bisa Merdeka Secara Finansial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bisa merdeka secara finansial merupakan mimpi untuk semua orang termasuk para sandwich generation atau yang biasa disebut generasi sandwich.

Sandwich Generation merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Dorothy A. Miller, profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat (AS), pada tahun 1981.

Miller memberikan deskripsi sandwich generation melalui jurnal berjudul "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging". Ia menyampaikan bahwa sandwich generation merupakan generasi yang “terhimpit” oleh generasi sebelum dan sesudahnya, karena tidak hanya harus menanggung hidup anak-anaknya, namun juga hidup orang tua mereka.

Proporsi generasi sandwich secara statistik dapat dilihat dari rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio), yakni perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif.

Melansir dari data BPS, dependency ratio di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada di angka 47,2. Yang mana artinya, setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 47 - 48 orang usia non produktif. Kondisi itu diprediksi bakal berlanjut hingga sepuluh tahun selanjutnya, di mana dependency ratio diproyeksi mencapai angka 47,3.

Para Sandwich Generation di Indonesia dianggap menghadapi tantangan dari segi finansial dan psikologis. Dalam segi finansial, mereka harus menanggung biaya hidup diri sendiri, anak, dan orang tua. Kemudian biaya finansial ini akan terasa menjadi sangat berat ketika mereka tidak memiliki penghasilan yang berlebih.

Ini lima tips untuk dari Dipay untuk Sandwich Generation agar bisa merdeka secara finansial:

1. Jangan Hanya Hidup dari Gaji ke Gaji

Memang benar, rumus paling dasar dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Maka, segera alokasikan pengeluaran sesaat setelah menerima gaji. Namun sebagai Sandwich Generation, hal ini mungkin tidak sesederhana itu. Jadi, kamu perlu mengasah kemampuan baru yang bisa menunjang karir atau menghasilkan pemasukan tambahan.

2. Tentukan Skala Prioritas

Sering terjadi ‘bocor halus’ dalam keuangan. Misalnya saja biaya parkir atau jajan yang impulsif. Maka, penting bagi sekali untuk bisa menentukan skala prioritas dan tegas dalam menjalankannya.

3. Jangan Hidup Hanya untuk Hari Ini

Kebutuhan hidup yang perlu dikeluarkan bukan hanya untuk hari ini atau besok, kamu perlu mempersiapkan masa depan juga. Meskipun tidak banyak, kamu harus tetap bisa mengalokasikan sebagian gaji untuk dana darurat atau investasi. Sandwich Generation bisa mulai dengan jenis investasi yang memberikan imbal hasil pasti seperti, obligasi dan reksa dana.

4. Review Berkala

Lakukan review berkala terhadap keuanganmu setiap bulannya. Hal ini bertujuan agar “bocor halus” yang terjadi tidak menjadi kebiasaan di kemudian hari atau menjadi gaya hidup. Evaluasi mengenai apa yang harus diperbaiki.

5. Beralih Menggunakan E-Wallet

Selain jadi lebih praktis, e-wallet juga bisa membantu kamu untuk mengatur keuangan. Dipay adalah salah satu e-wallet yang bisa kamu andalkan. Kamu bisa bertransaksi secara online, membeli pulsa, top up e-wallet lain, bahkan bayar kebutuhan rumah seperti air dan listrik. Yang paling penting, Dipay punya fitur statistik yang bisa bantu kamu untuk tracking pengeluaran setiap bulan.

