Profil Pendiri eBay yang Ikut PHK 9 Persen Karyawannya

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejak 2022, sejumlah perusahaan teknologi dan start up berbarengan melakukan pemutusan hubungan kerja massal, selain untuk melakukan efisiensi karena terdampak perekonomian, juga untuk membantu perusahaan kembali mencapai keuntungan.

Raksasa teknologi terbaru yang terkena dampak perekonomian adalah eBay, yang hari ini mengumumkan bahwa mereka mengurangi tenaga kerjanya sekitar 1.000 posisi.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 9 persen karyawan tetap perusahaan. Karyawan di AS diminta untuk bekerja dari rumah pada 24 Januari, dan mereka yang terkena dampak akan diberitahu “segera.”

Berbeda dengan Discord dan Riot Games, postingan eBay tidak memberikan rincian pesangon atau tunjangan. Perusahaan juga berencana mengurangi jumlah kontraktor dalam beberapa bulan mendatang.

PHK eBay memberikan gambaran yang kurang baik untuk dunia teknologi pada awal 2024. Seperti rekan-rekannya, eBay menyalahkan putaran PHK ini karena mempekerjakan terlalu banyak orang di tahun terakhir.

Otak di Balik eBay

eBay didirikan pada 1995 oleh pria keturunan Iran, Parviz Morad Omidyar, yang kini dikenal dengan nama Pierre Omidyar. Dia lahir di Prancis pada 21 Juni 1967.

Keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat saat Omidyar masih kecil. Dia sempat menempuh pendidikan di Punahou School di Honolulu selama dua tahun. Kemudian, dia mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia komputer saat kelas 9 di The Potomac School, di McLean, Virginia. Dia lulus dari sekolah tersebut pada 1984.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Tufts University sebelum kemudian menyelesaikan pendidikannya di University of California, Berkeley dan mendapat gelar sarjana ilmu komputer pada 1988.

Setelah kuliah, dia sempat bekerja di beberapa perusahaan, termasuk Claris, anak usaha Apple Computer. Kemudian pada 1991 dia mendirikan usaha sendiri, Ink Development, sebuah start up e-commerce yang kemudian dia ubah namanya menjadi e-Shop Inc.

Pada 1995, saat usianya 28 tahun, Omidyar mulai menulis kode komputer untuk e-commerce lainnya yang digunakan untuk lelang barang koleksi dari langsung dari orang ke orang.

Dia membuat prototipe sederhana di halaman webnya. Kemudian pada 4 September 1995, dia meluncurkan layanan online bernama Auction Web, yang akhirnya dikembangkan menjadi situs lelang eBay.

Pada 2002 eBay membeli perusahaan pembayaran online PayPal dan memisahkannya pada 2014. Dari tahun 2005 hingga 2020, Omidyar mendapatkan setidaknya 9,6 juta saham eBay per tahun.

Melalui Omidyar Network miliknya, yang diluncurkan pada 2004, dia menyalurkan lebih dari US$1,5 miliar ke dalam investasi berdampak dan organisasi nirlaba yang mengatasi masalah global.

Sebagai penduduk Hawaii, Omidyar juga memiliki saham di properti resor di California dan Meksiko dan sedang mengembangkan real estat di Cabo San Lucas, Meksiko.

Dia juga merupakan pendiri First Look Media, perusahaan induk dari situs berita online The Intercept dan perusahaan hiburan Topic Studios.

Saat ini Pierre Omidyar menjadi orang terkaya ke-418 di dunia versi Forbes dengan kekayaan senilai US$6,4 miliar atau sekitar Rp100,64 triliun.

