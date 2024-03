Fakta-fakta Kekayaan Jeff Bezos yang Salip Elon Musk jadi Orang Terkaya Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jeff Bezos dilaporkan baru saja melampaui Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan US$200 miliar atau sekitar Rp3.148,45 triliun.

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari sembilan bulan, Elon Musk tidak lagi menjadi orang terkaya di dunia. Musk kehilangan posisinya di puncak Bloomberg Billionaires Index dari Jeff Bezos setelah saham Tesla Inc. anjlok 7,2% pada Senin.

Saat ini, Musk tercatat memiliki kekayaan bersih US$197,7 miliar, sementara kekayaan Bezos mencapai US$200,3 miliar.

Ini adalah pertama kalinya Jeff Bezos, pendiri Amazon.com Inc., menduduki peringkat teratas orang terkaya versi Bloomberg sejak 2021.

Kesenjangan kekayaan antara Musk dan Bezos, yang pernah mencapai US$142 miliar, terus menyusut karena saham Amazon dan Tesla bergerak ke arah yang berlawanan.

Meskipun kedua sahamnya termasuk di antara saham Magnificent Seven yang telah mendorong pasar ekuitas AS, saham Amazon telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak akhir 2022 dan hampir mencapai rekor tertinggi. Di sisi lain, saham Tesla turun sekitar 50% dari puncaknya pada 2021.

Lebih lanjut, saham Tesla anjlok pada Senin setelah data awal menunjukkan pengiriman dari pabriknya di Shanghai merosot ke level terendah dalam lebih dari setahun. Sementara itu, Amazon mengalami pertumbuhan penjualan online terbaiknya sejak awal pandemi.

Kekayaan Musk diperkirakan bisa terpukul lebih lanjut setelah hakim Delaware membatalkan paket gajinya sebesar US$55 miliar di Tesla, tempat dia menjabat sebagai kepala eksekutifnya. Keputusan tersebut memihak investor yang menentang rencana kompensasi Musk, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah.

Opsi yang termasuk dalam rencana pembatalan upah tersebut adalah salah satu aset terbesar Musk, selain sahamnya di Tesla dan SpaceX, yang terus masuk dalam hitungan Indeks Bloomberg.

Sementara itu, mayoritas kekayaan Bezos berasal dari 9% sahamnya di Amazon. Dia adalah pemegang saham terbesar pengecer online tersebut, bahkan setelah melepas 50 juta saham senilai sekitar US$8,5 miliar bulan lalu.

Bagi Bezos, berada di puncak peringkat kekayaan adalah hal yang biasa. Dia sebelumnya pernah menyalip kekayaan salah satu pendiri Microsoft Inc. Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia pada 2017.

Namun penurunan besar-besaran pada saham Tesla membuat Bezos berebut posisi teratas dengan Musk hampir sepanjang 2021. Pada akhir tahun tersebut, dia tertinggal jauh, dan tidak berhasil meraih kembali posisi No. 1 sampai sekarang.

Bernard Arnault, pemilik LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, pembuat barang mewah terbesar di dunia, juga termasuk orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih US$197,5 miliar.

Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa $1,7 juta untuk Jeff Bezos sama dengan US$1 untuk rata-rata orang Amerika.

Berikut beberapa fakta mengejutkan lainnya tentang kekayaan Jeff Bezos:

1. Tidak Mendapat Gaji Besar dari Amazon

Gaji tahunannya dari Amazon pada tahun 2020 adalah $81.840, yang memenuhi syarat sebagai upah berpenghasilan menengah di negara bagian asalnya, California. Pada tahun 2020, dia tidak mengambil bonus, saham, atau opsi, namun, dia memperoleh $1,600,000 dari “jenis kompensasi lain,” menurut situs web Salary.com.

2. Sebagian Besar Kekayaan Bersihnya Berasal dari Saham Amazon

Peningkatan kekayaannya pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari harga saham Amazon, yang naik dari $3.055 kali ini tahun lalu menjadi $3.646 pagi ini. Bezos memiliki 10,3% saham Amazon, Forbes melaporkan.

3. Penghasilannya dalam satu detik lebih besar dibandingkan banyak orang dalam Seminggu

Dengan mempertimbangkan peningkatan kekayaan bersihnya selama beberapa tahun terakhir, Bezos menghasilkan sekitar $8,99 miliar per bulan, $2,25 miliar per minggu, atau $321 juta per hari, menurut Vizaca.com.

Jika Anda ingin tahu berapa penghasilan Bezos per detik, Anda mungkin akan terkejut. Vizaca merinci perhitungan untuk melaporkan bahwa Bezos menghasilkan $3.715 per detik. Jumlah tersebut lebih besar dari rata-rata upah mingguan penuh waktu bagi kebanyakan orang Amerika, yaitu $984 per minggu, atau $24,60 per jam, menurut Biro Statistik Departemen Tenaga Kerja.

Dan ini jelas lebih tinggi dari upah rata-rata pekerja Amazon, yang hanya $29.007 per tahun atau $557,82 per minggu pada tahun 2020, berdasarkan angka Business Insider. Bezos memperoleh penghasilan 58 kali lipat pada tahun 2020 dari kompensasi Amazon saja jika Anda memperhitungkan $1,6 juta dalam “kompensasi lainnya”.

4. Bezos adalah Orang Pertama dengan kekayaan mencapai $200 Miliar

Pada Agustus 2020, Bezos menjadi orang pertama yang mencapai kekayaan bersih $200 miliar, melebihi miliarder Prancis Bernard Arnault dan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk.

Bezos sempat kehilangan gelar orang terkaya di Amerika dari Musk pada Januari 2021, namun kembali menduduki puncak pada musim semi 2021 ketika kekayaan bersihnya sekali lagi melampaui angka $200 miliar seiring kenaikan harga saham Amazon.

5. Dia Menghabiskan $1 Miliar Per Tahun untuk Blue Origin

Bezos mendirikan perusahaan perjalanan luar angkasa swasta Blue Origin pada tahun 2000 dan telah menghabiskan $1 miliar dari uangnya sendiri per tahun untuk perusahaan tersebut, menurut MarketWatch.

Bezos dan tiga penumpang lainnya pernah melakukan penerbangan selama 11 menit dengan kapal Blue Origin, New Glenn, melintasi batas ketinggian 62 mil yang umumnya dianggap sebagai perbatasan antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Penerbangan ini menelan biaya lebih dari $2,5 juta per menit.

Tiket dengan harga tertinggi jatuh ke tangan Oliver Daemen, yang mendapatkan kursi keempat dengan harga $28 juta dalam lelang amal, menurut El Paso Times.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel