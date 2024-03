Hans Christian Sosok di Balik August, yang Dinobatkan Jadi Restoran Terbaik di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar 50 restoran terbaik di Asia kembali dirilis. Tahun ini, salah satu restoran dari Indonesia masuk ke dalam jajaran 50 teratas.

Upacara penghargaan tahunan untuk 50 Restoran Terbaik Asia yang diadakan di Seoul, Korea Selatan, pada 26 Maret 2024 itu memberikan penghargaan pada satu restoran Indonesia, August.

Restoran itu mendapatkan Penghargaan “Terbaik di Negaranya”. Penghargaan ini juga diberikan kepada beberapa restoran lain di masing-masing wilayah, yang turut diraih oleh Chef Tam's Seasons di Makau, Toyo Eatery di Manila, Masque di Mumbai, Logy di Taipei, Fu He Hui di Shanghai, Mingles di Seoul, Odette di Singapura, dan The Chairman di Hong Kong.

Lantas, siapa sosok di balik "Restoran Terbaik di Indonesia" ini?

Mengutip laman resminya, August adalah hasil gagasan Hans Christian, seorang koki terampil dan Budi Cahyadi, seorang pengusaha hotel berpengalaman dan profesional F&B.

Hans merupakan seorang koki berpengalaman yang sudah pernah bekerja di beberapa tempat terbaik dunia di New York & Chicago.

Dia menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Science (BASc) dari Johnson and Wales University, yang terampil dalam operasi kuliner, ilmu pangan, riset kuliner, dan berfokus pada seni kuliner dan nutrisi.

Sebelum membangun August, Hans pernah bekerja sebagai koki di The Westin Hotel dan Chinoz on the Park di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2011.

Dia juga sempat menjadi Associate Research Development Chef di Chicago, AS, pada 2014 dan melanjutkan karier menjadi chef profesional di Chicago dengan bekerja di NEXT Restaurant milik The Alinea Group, dan menjadi Chef sekaligus konsultan di Rikshaw Republic.

Kembali ke Jakarta, Hans bekerja di Fairmont Jakarta, memimpin tim di VIEW Restaurant.

Pada November 2021, Hans dan Budi membawa restorannya, August untuk debut. Keduanya memilih untuk memberi nama restoran mereka August untuk mencerminkan tujuan mereka agar restoran tersebut dihormati dan mengesankan, sesuai dengan arti kata August.

Melayani 50 orang, Hans dan Budi menciptakan restoran fine dining yang elegan namun tidak mengintimidasi tamu.

Sebelumnya, August adalah pemenang American Express One To Watch Award dan berada di peringkat #95 dalam 50 Restoran Terbaik Asia 2023 yang disponsori oleh S. Pallegrino & Acqua Panna.

Tahun ini, di usia baru menjelang 4 tahun, peringkatnya naik ke posisi 46 dan dinobatkan menjadi restoran terbaik di Indonesia.

