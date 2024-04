10 Perusahaan Properti Terbesar di Dunia, Nomor 1 Cetak Penjualan Rp7.700 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar properti global tengah mencatatkan perlambatan. Namun, tak menutup kemungkinan bagi perusahaan properti besar di dunia untuk mencetak kapitalisasi pasar dan volume penjualan hingga ribuan triliun.

Laporan Savills mencatat, real estat global termasuk real estat perumahan dan komersial serta lahan pertanian bernilai US$379,7 triliun pada 2022.

Nilai real estat global ini menurun dari Us$390,5 triliun pada 2021 meskipun 18,7% lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Lambatnya pertumbuhan ini disebabkan oleh tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga.

Berdasarkan sektor properti, sektor perumahan yang bernilai US$287,6 triliun pada 2022, menyumbang 76% dari total nilai real estat global.

Real estat komersial menempati urutan kedua dan menyumbang 13% dari total nilai real estat, terbukti dari penilaiannya sebesar US$50,8 triliun. Pada saat yang sama, lahan pertanian bernilai US$41,3 triliun dan menyumbang 11% dari nilai total.

Berikut ini, adalah 10 perusahaan properti terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya sampai dengan April 2024:

10. Grup CoStar, Inc.

Kapitalisasi Pasar: US$36,9 Miliar

Pada 15 April 2024, CoStar Group, Inc. memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$36,9 miliar dan menempati peringkat sebagai perusahaan real estat besar lainnya.

Mendigitalkan real estat global, perusahaan ini adalah penyedia informasi real estat komersial dan residensial, analitik, dan pasar online. Beberapa merek CoStar Group, Inc. antara lain Apartments.com, Ten-X, LoopNet, CoStar, dan Homes.com.

9. Crown Castle

Kapitalisasi Pasar: US$42,02 Miliar

Crown Castle Inc. adalah perwalian investasi real estat dan memiliki pengalaman 30 tahun dalam memiliki dan mengoperasikan aset jaringan.

Perusahaan ini beroperasi sebagai penyedia infrastruktur komunikasi bersama terbesar di Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk memberikan operator nirkabel AS real estate yang diperlukan untuk menjalankan jaringan mereka setelah resmi menjadi REIT pada bulan Januari 2014.

Pada 15 April, perusahaan Crown Castle Inc. bernilai US$42,02 miliar.

8. Digital Realty Trust, Inc.

Kapitalisasi Pasar: US$44,5 Miliar

Digital Realty Trust, Inc. merupakan salah satu perusahaan real estat terbesar di dunia. Perusahaan ini beroperasi sebagai perwalian investasi real estat yang memiliki, mengoperasikan, dan berinvestasi di pusat data netral operator di seluruh dunia.

Perusahaan ini menawarkan solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi serta hadir di enam benua di lebih dari 25 negara dan lebih dari 50 wilayah metro. Digital Realty Trust, Inc. memiliki penilaian pasar sebesar US$44,5 miliar, pada 15 April.

7. Realty Income Corporation

Kapitalisasi Pasar: $44,8 Miliar

Realty Income Corporation adalah perwalian investasi real estat yang berinvestasi pada real estat komersial yang terdiversifikasi. Portofolio perusahaan mencakup lebih dari 15.450 properti di seluruh negara bagian AS dan di tujuh negara Eropa.

Realty Income Corporation memiliki fokus utama pada properti ritel dan industri yang berdiri sendiri. Kapitalisasi pasar perusahaan ini adalah US$44,8 miliar, pada tanggal 15 April yang menempatkannya sebagai salah satu perusahaan real estat terbesar di dunia.

6. Simon Property Group, Inc.

Kapitalisasi Pasar: US$47,17 Miliar

Simon Property Group, Inc. bergerak dalam kepemilikan destinasi belanja, makan, hiburan, dan destinasi serba guna utama. Perusahaan ini adalah perwalian investasi real estat dan memiliki properti di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

Portofolionya mencakup lebih dari 250 properti global ikonik seperti The Shops at Crystals, Woodbury Common Premium Outlets, dan Sawgrass Mills. Selanjutnya, Simon Property Group, Inc. bernilai US$47,17 miliar, pada 15 April.

