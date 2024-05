Profil Graceila Putri, Founder Juragan Material dalam Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2024

Sosok Graceila Putri, wanita pengusaha di jajaran 30 Under 30 Asia 2024, kategori Industy, Manufacturing dan Energy.

Bisnis.com, JAKARTA – Forbes baru-baru ini kembali merilis daftar 30 orang paling berpengaruh di bawah usia 30 tahun dalam 10 kategori industri. Salah satu yang masuk di dalamnya adalah wanita pengusaha asal Indonesia, Graceila Putri.

Graceila (29), masuk dalam daftar 30 Under 30 Asia 2024 dalam kategori Industy, Manufacturing, & Energy dan menjadi satu-satunya yang mewakili Indonesia dalam kategori ini.

Graceila Putri merupakan pendiri Juragan Material yang didirikannya pada 2021. Startup ini mengoperasikan pasar online bagi perusahaan konstruksi untuk membeli material seperti semen dan pipa.

Karena situs ini menawarkan cara pengadaan yang baru dibandingkan dengan saluran tradisional seperti panggilan telepon dan pesan teks, para investor mulai melirik bisnisnya.

Pada 2022, Juragan Material berhasil mengumpulkan dana awal sebesar US$4 juta atau sekitar Rp63,86 miliar dari investor termasuk Go-Ventures dan SIG.

Sosok Graceila Putri

Baru berusia 29 tahun, Graceila Putri telah memiliki banyak pengalaman kerja di berbagai bidang.

Mengutip Linked In, sebelum membangun Juragan Material, dia menempuh pendidikan tinggi di University of Washington dan menyanet gelar Bachelor of Science dengan status Cum Laude pada 2015.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Master di University Collage London (UCL) dan mendapat gelar Master of Science pada 2018.

Graceila memulai kariernya di Amazon usai lulus kuliah sebagai Product Associate pada 2015-2016. Dia kemudian sempat menjadi pemagang di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, China selama dua bulan sebelum bekerja di GWC Inc. sebagai Strategic Planning Associate.

Setelah menempuh pendidikan masternya, dia kembali ke Jakarta, dan bekerja di Investindo sebagai Product Manager hingga menjadi Investment and Business Analyst.

Pada 2020 - 2021 dia berpindah ke Binamitra Group sebagai Business Growth Manager. Hingga akhirnya pada 2021, dia mengembangkan Juragan Materal bersamq tiga rekannya, Tito Putra, Ricky Fernando, dan Meichael Surja.

Dia mengisahkan, Juragan bermula dari ide sederhana yang lahir dari tantangan sehari-hari yang dia hadapi di sektor konstruksi.

"Kami membayangkan sebuah solusi untuk permasalahan kami dan berharap hal ini dapat bermanfaat bagi orang lain juga," ungkapnya.

