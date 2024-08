Ini Dia Brian Niccol, Bos Baru Starbucks yang Punya Kekayaan Hingga Rp4 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Brian Niccol, CEO Chipotle Mexican Grill, telah resmi ditunjuk sebagai CEO baru Starbucks mulai 13 Agustus 2024 dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Chipotle pada 31 Agustus 2024.

Laxman Narasimhan, CEO Starbucks yang akan segera lengser, akan meninggalkan jabatannya dan jajaran direksi Starbucks setelah bergabung dengan perusahaan baru setahun lalu pada 2023.

Selama masa jabatan Narasimhan, Starbucks mengalami penurunan penjualan global sebesar 3% di toko-toko yang baru dibuka setidaknya selama satu tahun.

Sebaliknya, di bawah pimpinan Niccol, Chipotle mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 800% dalam laporan di periode yang sama.

Lalu, siapa sebenarnya Brian Niccol?

Penunjukkan Niccol bukan tanpa alasan. Mengutip Economic Times, Niccol telah bekerja di Chipotle sejak 2018 dan menjadi Ketua Dewan Pengurus pada Maret 2020.

Pria kelahiran 16 Agustus 1974 itu memegang gelar sarjana dari Universitas Miami pada 1992-1996 dan gelar MBA dari Sekolah Bisnis Universitas Chicago Booth pada 2000-2002.

Karier Niccol di industri makanan sudah tak diragukan setelah menyabet beberapa penghargaan. Dia telah diakui dalam daftar ‘People who Defined 2019’ (The Bloomberg 50) versi Bloomberg, ‘Best CEO’s’ (2019) versi Comparably, ‘Businessperson of the Year’ (2019) versi Fortune, ‘Distinguished Alumni’ (2020) versi University of Chicago Booth School of Business, American Food Heroes (2021) versi EatingWell, dan The Power List (2021) versi Nation’s Restaurant News.

Dia juga termasuk dalam anggota dewan pengurus di Walmart Inc. dan sebelumnya menjabat dalam jajaran pengurus KB Home dan Harley-Davidson.

Karier Niccol juga termasuk di Taco Bell dari 2011 hingga awal 2018, di mana dia memegang peran seperti Chief Marketing and Innovation Officer, President, dan CEO.

Sebelum berkiprah di Taco Bell, dia sempat menjabat di berbagai posisi eksekutif di Pizza Hut antara 2005 dan 2011, dan kariernya dimulai dengan bekerja selama satu dekade di Procter & Gamble (P&G).

Kekayaan Brian Niccol



Berdasarkan berbagai sumber mengenai kekayaan bersih resmi Niccol, hasilnya sangat bervariasi. Beberapa melaporkan kekayaan bersihnya antara US$$65 juta sampai hampir US$300 juta, atau antara Rp1 triliun - Rp4 triliun.

Kekayaannya berasal dari gaji tahunannya, tetapi lebih menonjol dari sahamnya di beberapa perusahaan, seperti Chipotle, Harley-Davidson dan Yum Brands.

Mengutip Irish Star, Niccol dikabarkan memiliki sekitar 6.406 unit saham Chipotle Mexican Grill senilai lebih dari US$1,21 juta. Namanya juga sering tercantum di antara CEO jaringan makanan terkaya di dunia, dan laporan menyebutkan bahwa gajinya sekitar US$1,3 juta per tahun.

Namun, saham Chipotle turun lebih dari 10 persen pada Selasa saat perusahaan mengumumkan bahwa Niccol akan keluar.

Penurunan harga sahamnya juga berkaitan dengan reaksi keras kepada Chipotle karena dalam beberapa bulan terakhir pelanggan menyadari mereka telah menawarkan porsi yang lebih kecil dengan harga yang sama. Hal itu disebabkan karena tingginya inflasi, sementara jumlah pelanggan menurun.