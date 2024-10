Berawal dari Gerobakan, Rio Saputra Sukses Kembangkan Pisang Madu Hingga Puluhan Outlet

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berawal dari jualan Gerobakan, Rio Saputra sukses kembangkan bisnis kulinernya Pisang Madu Pasti menjadi punya 40 outlet yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Saat memulai usahanya dulu, Rio mengaku hanya merogoh modal Rp10 juta empat tahun lalu.

Hingga akhirnya usaha Rio tersebut semakin berkembang pesat. Apalagi, pisang goreng merupakan satu di antara jajanan favorit kegemaran masyarakat Indonesia, membantu usahanya berkembang.

Taste Atlas yang merupakan ensiklopedia makanan dunia juga telah menjadikan pisang goreng sebagai hidangan penutup paling enak di dunia dalam daftar 50 'Best Deep-Fried Dessert in The World'.

"Awalnya saat pandemi 2020 akhir, memulai coba-coba meracik pisang goreng madu. Setelah 3 bulan melakukan penelitian dan pengembangan, akhirnya mendapat formula resep terbaik dan memberanikan diri berjualan di gerobak kecil," ujar Rio Saputra.

Sampai saat ini, Pisang Madu Pasti telah memiliki 40 outlet yang tersebar di Jabodetabek dan ditargetkan akan membuka 50 gerai hingga akhir tahun.

Dia membongkar rahasianya hingga akhirnya bisa memiliki puluhan outlet adalah menjaga cita rasa dan branding yang serius. Hingga akhirnya, katanya, brand nya itu telah dilirik sejumlah publik figure, mulai dari Ruben Onsu, Gading Marten dan lain sebagainya.

Selain itu, salah satu kunci kesuksesan lainnya menurut Rio adalah komitmennya untuk menjaga kualitas produk serta membangun tim yang solid dan profesional.

Rio menekankan pentingnya pengendalian mutu dengan membentuk tim Quality Control yang berkeliling memastikan setiap outlet memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi produk maupun pelayanan.

“Kami ingin menjaga kontrol kualitas dulu sehingga semua gerai dikelola sendiri. Dengan mengelola seluruh gerai secara langsung, perusahaan dapat memastikan standar mutu pisang, cara penyajian, dan pelayanan tetap konsisten di setiap gerai,” tutur Rio.

Rio juga mengatakan dirinya juga terus berinovasi dalam bisnisnya tersebut, mulai dari menawarkan jajanan baru hingga memberikan sejumlah promo kepada pelanggan.

“Kami berevolusi, dari gerobak ke kios, lalu sekarang membuka outlet yang lebih besar dan menarik,” ujarnya.

Gerai terbaru Pisang Madu Pasti terletak di salah satu lokasi wisata favorit masyarakat, Taman Mini Indonesia Inda (TMII).

Menurut Rio, TMII dipilih karena kawasan wisata dan meeting point, yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Gerai Pisang Madu Pasti di Green Terrace TMII memiliki parkiran luas dan outlet yang unik plus full AC, sehingga membuat pelanggan yang datang merasa nyaman.

Gerai ke-40 Pisang Madu Pasti ini diklaimnya memiliki sejumlah keunggulan. Mulai dari menu yang beragam, seperti pisang goreng madu, Nangka Madu, Tahu Walik, Siomay Goreng, Keripik Pisang Madu, Basreng Daun Jeruk, dan berbagai minuman seperti Liang Teh dan Susu Kacang. Range harga makanan yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni Rp 15 ribu sampai Rp 90 ribu.

"Kami juga berencana membuka flagship store di Bintaro yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih nyaman bagi pelanggan dan diharapkan bisa membuka 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Kami juga terus berinovasi dari sisi product, outlet dan pelayanan, agar dapat lebih dicintai customer,” ucap Rio yang kini memiliki ratusan karyawan di Pisang Madu Pasti.