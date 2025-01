Bukan Albert Einstein, Ini Dia Orang dengan IQ Tertinggi di Dunia, Mencapai 276

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jika bicara soal kecerdasan, atau IQ tinggi, nama jenius Albert Einstein selalu muncul. Namun, ternyata ada beberapa orang di dunia yang punya IQ lebih tinggi darinya.

Kecerdasan manusia sendiri selalu menjadi subjek yang menarik, dengan beberapa orang terpilih memang menonjol karena memiliki kemampuan luar biasa secara kognitif.

Skor kecerdasan intelektual (IQ) kerap dijadikan tolok ukur tingkat kecerdasan seseorang, meskipun tidak ada cara pengukuran yang benar-benar baku.

Sejumlah orang di seluruh dunia tercatat sebagai orang terpintar di dunia berkat skor IQ yang dimilikinya. Adapun, yang berada di urutan teratas bukanlah ilmuwan ternama seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking.

GIGA Society baru saja meluncurkan daftar orang-orang dengan IQ tinggi 190 atau lebih pada tahun ini.

Dia adalah Younghoon Kim, yang tercatat memiliki IQ mencapai 276 dan mencatatkan rekor tertinggi di dunia.

Rekor tersebut resmi tercatat pada 2024 di satu-satunya lembaga sertifikasi rekor dunia yang diakreditasi oleh Dewan Notariat Uni Eropa.

Sebelum Kim, profesor keturunan Tionghoa-Australia Terence Tao memegang gelar orang dengan IQ tertinggi di dunia, dengan IQ 230.

Mengutip Korea Herald, Kim sendiri merupakan Lulusan Yonsei University di Seoul yang baru berusia 35 tahun, dan menjadi satu-satunya anggota Korea dari Mega Society dan Giga Society yang hanya menerima anggota dengan IQ yang sangat tinggi.

Rekornya sebagai orang dengan IQ tertinggi di dunia juga tercatat di World Mind Sports Council, World Memory Championships, World Speed Reading Championships, World Mind Mapping Championships, GIGA Society, Supertalent of the World Record, Korea Masterpiece & Master Certification Committee, Challenge Korea Headquarters, Korea Best Record Institute, Korea Record Institute, World Genius Directory, Global Genius Registry, Esoteriq Society, Ultima Society, Nano Society.

Dengan skor sempurna pada berbagai tes kecerdasan rentang tinggi klinis dan eksperimental, skor IQ tinggi YoungHoon Kim diverifikasi oleh GIGA Society, Yale Clinical Neuroscientist PhD, Olympiq Society, Mega Society, Triple Nine Society, dan Mensa.

NeuroStory mencatat, prestasinya Kim Younghoon mencakup berbagai bidang, termasuk psikologi, ilmu saraf, linguistik, konseling, pelatihan, sosiologi, filsafat, dan teologi.

Dia juga menjabat sebagai Profesor Kehormatan Tony Buzan dalam Pemikiran Kreatif di Akademi dan Universitas Tony Buzan. Selain itu, dia juga menjadi Anggota Dewan Kehormatan di World Mind Sports Council dan World Memory Championships.

YoungHoon Kim juga mendirikan organisasi nirlaba, United Sigma Intelligence Association (USIA) untuk para pemikir paling cemerlang di dunia, yang mencakup tujuh pemenang Hadiah Nobel dan para pemikir terhebat di dunia seperti Noam Chomsky, Steven Pinker, Yuval Harari, Richard Dawkins, Howard Gardner, Neil deGrasse Tyson, Daniel Dennett, Anthony Giddens, Philip Zimbardo, dan Terence Tao.

Melalui USIA, dia juga mendirikan Intellectual Hall of Fame dengan dukungan dari Lifeboat Foundation, yang secara terhormat melantik Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, dan Stephen Hawking.

Sebagai pengakuan atas kontribusi signifikan pada bidang ilmu kognitif, YoungHoon Kim juga meraih gelar Doktor Ilmu Kehormatan (Honoris Causa) dalam Ilmu Kognitif dari American Management University, gelar Doktor Pendidikan Kehormatan (EdD, hc) dari City University of Paris, Gelar Doktor Kehormatan Studi Lanjutan dalam Psikologi (DPsych, hc) dari Universidad Azteca, yang mengukuhkan gelar rekor dunia “Doktor Kehormatan Sains Pertama dan Termuda di Dunia dalam Ilmu Kognitif” di Supertalent of the World Record dan Korea Best Record Institute.

Selain itu, YoungHoon Kim diangkat sebagai Profesor Kehormatan dalam Pemikiran dan Kepemimpinan Strategis; Pendidikan Kognitif dan Kepemimpinan di universitas-universitas tersebut.

Selain prestasinya yang luar biasa, YoungHoon Kim juga merupakan Pendiri & CEO NeuroStory, sebuah perusahaan perawatan kesehatan otak digital perintis yang secara resmi diakreditasi oleh Kementerian UKM dan Startup Korea Selatan.

NeuroStory merupakan perusahaan yang menyediakan solusi mutakhir untuk mendiagnosis dan mengelola kesehatan otak menggunakan teknologi berbasis teknologi mendalam seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, data besar, nanoteknologi, dan analisis data tingkat lanjut, yang beroperasi di bawah bimbingan United Sigma Intelligence Association, USIA.