Tips Memilih Koneksi Internet yang Tepat untuk Pelaku UMKM

Bisnis.com, JAKARTA - Ekosistem solusi digital untuk UKM menjadi cara untuk mengembangkan bisnis UMKM di era digitalisasi.

Digitalisasi UMKM dapat membantu meningkatkan efisiensi, daya saing, dan produktivitas usaha. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM untuk beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat yang semakin digital.

Berikut adalah beberapa manfaat digitalisasi untuk UMKM:

Meningkatkan efisiensi operasional

Digitalisasi dapat membantu UMKM untuk menghemat waktu dan meminimalisir kesalahan.

Mengatur keuangan dengan lebih mudah

UMKM dapat menggunakan aplikasi akuntansi digital untuk mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, dan memantau arus kas.

Memperluas jangkauan pasar

UMKM dapat memanfaatkan media sosial, SEO, dan iklan online untuk mempromosikan produk dan layanan mereka.

Mempermudah konsumen melakukan transaksi

UMKM dapat menyediakan akses pembayaran digital seperti QRIS.

Mempercepat proses produksi dan pemasaran

UMKM dapat menggunakan teknologi untuk mempercepat proses produksi dan pemasaran.

Mengelola stok dengan lebih efektif

UMKM dapat menggunakan sistem manajemen inventaris untuk menghitung persediaan barang.

Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan

UMKM dapat menggunakan strategi pemasaran digital untuk menarik pembeli baru.

Salah satu unsur utama dari digitalisasi UMKM adalah koneksi internet. Karena itu, penting bagi UMKM untuk memilih jenis internet yang tepat untuk meningkatkan bisnisnya.

Dengan WMS Indibiz, Telkom ingin memberikan solusi yang tidak hanya cepat dan andal, tetapi juga dapat disesuaikan (customize) dengan kebutuhan pelanggan di berbagai sektor. Telkom pun optimis bahwa layanan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia usaha maupun institusi pendidikan di Indonesia.

Imam Akbar Saputro, Assistant Relationship Manager CBC Mandiri Thamrin Jakarta memberikan tips memilih provider untuk koneksi internet bagi UMKM.

Pertama, katanya, pilih jaringan internet WMS yang menggunakan teknologi WiFi dengan pilihan kecepatan hingga 100 Mbps.

Anda juga bisa memilih jaringan WMS yang dilengkapi fitur tambahan (Valued Added Service) dalam bentuk voucher WiFi yang dapat dijual kembali ke end user internet.

Manfaat WMS ini sangat membantu pelanggan untuk mendapat akses internet cepat dengan kualitas yang optimal. Hal ini dirasakan langsung oleh beberapa pelanggan bisnis yang telah menggunakan layanan WMS Indibiz.

Menurut, layanan WMS sangat membantu pihaknya dalam menyediakan internet cepat dan andal untuk membantu operasional bisnis. Apalagi di era yang serba digital saat ini, kebutuhan akan akses internet cepat sangat penting untuk membantu kelancaran bisnis.

"WMS Indibiz sendiri dirancang sebagai layanan internet berkualitas tinggi untuk berbagai segmen pelanggan bisnis dan mempermudah pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara andal dan optimal," ujarnya.

Akbar juga menyarankan kepada pelaku bisnis untuk menggunakan solusi digital dan akses internet dari WMS untuk mempermudah kelancaran bisnis.

OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani menjelaskan kombinasi antara akses internet yang cepat dan stabil dengan layanan solusi digital, sangat penting dalam mendukung produktivitas bisnis pelanggan.

"Karena itu kami menghadirkan VAS (value added service) untuk pelanggan di setiap produk, termasuk WMS Indibiz. Diantara meliputi Welcome page management, layanan untuk mengelola tampilan welcome page yang dapat di customized sesuai dengan keinginan pemilik bisnis. Dashboard Venue Owner, layanan untuk monitoring performance access point, mengetahui traffic dan jumlah pengguna Wifi dilokasi bisnis, hingga voucher management system yang memudahkan pelanggan mengelola voucher pada WMS Indibiz," paparnya.

Sony Herianto, Chief Engineer Hotel Summer Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurutnya, akses internet yang cepat dan optimal sudah jadi kebutuhan mendasar di hotel dan menjadi benefit tambahan bagi tamu hotel.