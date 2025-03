Bukan J. K. Rowling, Ini Penulis Terkaya di Dunia dengan Kekayaan Rp46,60 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Jika bicara soal penulis ternama, pasti ada nama J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter, di dalamnya. Namun, ternyata bukan dia yang terkaya.

Seorang penulis telah meraup miliaran dolar sepanjang kariernya dan telah melampaui beberapa penulis paling terkenal lainnya untuk menempati posisi teratas sebagai orang terkaya di dunia.

Dia adalah Elisabeth Badinter yang memiliki kekayaan bersih sebesar US$2,85 miliar atau setara dengan Rp46,60 triliun. Sementara kreator Harry Potter, J.K. Rowling berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$2 miliar.

Badinter adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang terkenal dengan karya-karya feminisnya yang telah meninggalkan jejak dalam dunia sastra.

Dia juga telah menulis hampir dua lusin buku dan menjadi profesor di Ecole Polytechnique di Paris, tempat dia mengajar filsafat.

Bukunya, The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women, memicu perdebatan sengit pada 2010 dan menjadi buku terlaris di seluruh Eropa.

Saat masih remaja, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan feminis Simone de Beauvoir.

Sebagai seorang feminis, dia memilih untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, bukan melalui aktivisme politik dan sosial, melainkan melalui tulisan.

Dengan perjalanan karirnya yang telah berlangsung hampir setengah abad, dia telah banyak menerbitkan karya tentang hubungan gender dan peran ibu.

Menurut Financial Times, Badinter mendapat respek atas karya akademisnya dan sering dimintai pendapat tentang isu sosial atau politik besar saat ini.