Belajar Bahasa Inggris Online dengan Native Trainer

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka mendukung gerakan #DiRumahAja sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19, Wall Street English (WSE) meluncurkan program 100% online bernama WSE Goes Online (WSE GO).

Program ini memberikan akses unlimited ke digital learning platform melalui aplikasi dan lebih dari 20 jam sesi tatap muka semi-privat online dengan native English Trainer. Member dapat belajar setiap hari dan tidak akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan materi pembelajaran.

“Meluncurkan program full online kami yakini adalah jawaban terbaik terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Kami akan memberikan keringanan biaya 50% untuk 50 orang pertama yang mendaftar sebagai member WSE GO”, jelas Kish Gill selaku CEO dari WSE Indonesia dalam siaran pers yang diterima Bisnis.

Dengan sudah lebih dari 3,000 member WSE yang pindah untuk belajar online, WSE GO menawarkan proses belajar bahasa Inggris yang fun dan menghibur. Member dapat saling berinteraksi dan mengikuti beragam aktivitas belajar online yang disediakan.

Digital learning platform WSE memanfaatkan buku latihan digital dan konten multimedia berupa acara serial televisi interaktif yang mudah dipahami. Metode ini dilengkapi dengan beragam fitur digital seperti speech recognition, artificial intelligence, dan reservasi kelas secara online. Konten pembelajaran dapat diakses melalui aplikasi dan fleksibel untuk diakses kapan saja menggunakan beragam device dengan sambungan internet, termasuk smartphone, tablet, laptop, dan komputer.

“Keunikan dari metode belajar WSE adalah flipped classroom, di mana member menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar sendiri sebelum mengikuti sesi tatap muka semi privat secara online dengan native trainer. Karena 100% online, mereka bisa belajar kapan dan di manapun”, tambah Kish.

“Di situasi seperti sekarang dengan aktivitas yang terbatasi, saya merasakan manfaat dan kelebihan dari metode belajar digital WSE. Karena saya ingin studi S2 di luar negeri tahun depan saya tidak mau ketinggalan. Saya sangat terbantu, walaupun di rumah saya tetap bisa belajar bahasa Inggris kapan saja melalui aplikasi yang ada di smartphone. Konten belajar nya juga fun dan interaktif sehingga belajar jadi menyenangkan sekaligus bisa mengisi waktu luang dengan produktif”, ungkap Sally Tjandra, salah satu member WSE yang adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta.

Kish menyampaikan pihaknya siap dalam membantu masyarakat Indonesia tetap belajar #DiRumahAja. Selain WSE GO, pihaknya meluncurkan aplikasi bernama Say Hello. Aplikasi ini dapat digunakan untuk belajar bahasa Inggris tingkat dasar secara gratis dengan beragam topik menarik dan tersedia untuk device berbasis sistem Android dan iOS.