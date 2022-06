Intip Kekayaan Bersih dan Aset Milik Justin Bieber

Bisnis.com, JAKARTA - Justin Bieber telah menempuh perjalanan panjang sejak dia mulai memposting cover lagu di YouTube.

Kekayaan bersih Bieber terutama berasal dari musik, merchandise, dukungan produk, dan turnya. Dia merilis album pertamanya pada tahun 2009 dan terus mengeluarkan musik lebih dari 10 tahun kemudian.

Bieber lahir di Kanada dan ditemukan tahun 2008 oleh Scooter Braun, (yang masih menjadi manajernya saat ini) tak lama setelah memposting cover lagu ke YouTube. Setelah ditemukan oleh Braun, ia mulai merekam demo dengan dan menandatangani kontrak dengan Raymond Braun Media Group, yang merupakan perusahaan rekaman yang didirikan oleh Braun and Usher. Pada tahun 2008, Braun membantunya mendapatkan audisi untuk menandatangani dengan Def Jam Records. Sejak itu, Bieber telah merilis banyak hits besar.

Pada tahun 2009, dia merilis album debutnya, "My World." Dia merilis bagian kedua dari album itu, "My World 2.0" pada tahun 2010. Album pertamanya termasuk lagu-lagu termasuk "One Time" dan "One Less Lonely Girl."

"My World 2.0" adalah nomor satu di US Billboard 200. "My World 2.0" berisi salah satu hits besar Bieber, "Baby." Dia telah merilis banyak album lain sejak itu, termasuk album liburan, "Under the Mistletoe," album 2012-nya "Believe," "Journals" pada 2013 dan "Purpose" pada 2015.

Pada Februari 2011, dia merilis film dokumenter berjudul "Justin Bieber: Never Say Never." Menurut IMDb, film tersebut menghasilkan lebih dari $29 juta selama akhir pekan pembukaan dan meraup lebih dari $99 juta di seluruh dunia. Dia merilis album "Never Say Never: The Remixes" bersama dengan filmnya. Pada tahun yang sama, ia berada di posisi nomor dua dalam daftar Selebriti Bergaji Terbaik versi 30 Forbes. Beberapa tahun kemudian, pada 2013 ia merilis film kedua, "Justin Bieber's Believe."

Setelah merilis albumnya "Purpose" pada tahun 2016, dia beristirahat sejenak dan kembali dengan merilis "Changes" pada tahun 2020 dan "Justice" pada tahun 2021. Dia telah bekerja dengan banyak artis populer dalam musiknya melalui karyanya, termasuk Post Malone, Ludacris, Nicki Minaj, Drake, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne, DJ Khaled, Ed Sheeran dan Billie Eilish.

Menurut IMDb, penyanyi itu telah menjual sekitar 140 juta rekaman selama bertahun-tahun. Bieber adalah salah satu artis yang paling banyak didengarkan di Spotify, dengan sekitar 80 juta pendengar setiap bulannya

Karena Bieber telah menjadi musisi yang sukses selama lebih dari 10 tahun, tidak mengherankan bahwa banyak kekayaannya berasal dari musiknya, lebih khusus lagi, tur populernya. Forbes melaporkan bahwa Bieber dapat menghasilkan US$1 juta per malam ketika dia sedang tur. "Tur Dunia Keadilan" 2022-23-nya ditunda setelah penyanyi itu mengumumkan kepada para penggemarnya di Instagram bahwa ia perlu istirahat dan sembuh karena sindrom yang disebutnya sindrom Ramsay Hunt .

Bieber mengatakan melalui Instagram bahwa itu disebabkan oleh virus yang menyerang saraf di telinga kirinya dan saraf wajah yang membuat satu sisi wajahnya lumpuh.

Bieber juga memiliki barang dagangan yang menghasilkan uang darinya bersama dengan musiknya. Dia telah merilis beberapa wewangian selama bertahun-tahun. Pada tahun 2011, ia merilis "Suatu hari." Tahun berikutnya, ia merilis "Girlfriend," diikuti oleh "Justin Bieber Collector's Edition" pada tahun 2014.

Selain mereknya sendiri, ia juga mendukung banyak merek lain. Dia telah mendukung Proactive, Nicole oleh OPI, Adidas, Calvin Klein dan Schmidt's Naturals. Menurut Celebrity Net Worth, Bieber memiliki kekayaan bersih US$285 juta dan dapat memperoleh US$60 hingga US$80 juta pada tahun turnya.

Celebrity Net Worth melaporkan bahwa pada tahun 2012, ketika dia baru berusia 18 tahun, dia membeli rumah senilai US$6,5 juta di Calabasas. Pada tahun 2014, dia menjual rumah itu ke Khloe Kardashian seharga US$7,2 juta.

Pada 2019, ia membeli rumah besar Beverly Hills seharga $8,5 juta. Pada tahun 2020, ia membayar US$28,5 juta yang mencengangkan untuk sebuah rumah di Beverly Hills, yang terletak sangat tinggi di perbukitan. Dia bisa saja bertemu dengan beberapa tetangganya yang terkenal dalam perjalanannya, Denzel Washington, Eddie Murphy atau Sylvester Stallone.