Biaya Franchise Kebab Babarafi dan Keuntungannya, Tertarik Beli?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) bakal melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Calon emiten pengelola waralaba Kebab Turki Babarafi ini akan melepas sebanyak 948 juta (948.090.000) sahamnya.

Dalam laman e-ipo, jumlah saham yang dilepas RAFI ini setara dengan 30,31 persen saham. RAFI bakal menawarkan sahamnya di harga Rp120-Rp130 per saham. Masa book building perseroan adalah pada 18-22 Juli 2022.

Kebab Turki Baba Rafi (KTBR) merupakan salah satu anak dari perusahaan PT SARI KREASI BOGA. Dengan mengandalkan Kebab sebagai produk utama yang bercita rasa khas dengan rasa original.

Kini KTBR sudah memiliki 1.300 outlet di 9 Negara dalam waktu pengembangan 13 tahun. Deretan penghargaan yang diraih membuktikan bahwa kini Kebab Turki Baba Rafi bukan lagi hanya menjadi bisnis lokal lagi tapi sudah bertransformasi menjadi bisnis internasional.

Bagi Anda yang ingin membuka franchise kebab turki Babarafi ini, ada 3 sistem kemitraan yang ditawarkan berikut ini dikutip dari laman resminya:

1. BLACK BOOTH

INVESTASI: Rp120 Juta

Free Franchise Fee: 5 Years Deal

Exclude outlet expedition cost for outside java

Exclude survey & opening cost outside java

PERHITUNGAN BEP

Financial Analysis

Initial Investment : Rp120,000,000

Revenue

Average revenue/day : Rp650,000

Average revenue/month (30days) : Rp19,500,000

Costs

Material Usage 55%: Rp10,725,000

Operations : Rp3,412,500

Royalty: Rp600,000

TOTAL COSTS : Rp14,737,500

Net Profit 24%: Rp4,762,500

Pay Back Period: 1.6 Years

2. CONTAINER KEBAB

INVESTASI: Rp250 Juta

Free Franchise Fee

5 Years Deal

Exclude outlet expedition cost for outside java

Exclude survey & opening cost outside java

Perhitungan BEP

3. CONTAINER KEBAB CAFE

INVESTASI: Rp300 Juta

Free Franchise Fee

Note : 6 Years Term

Excludes costs for location (20 – 40 million per year)

Profits split 60% for Franchisee & 40% for Franchiser

Operating with the Syariah type

PERHITUNGAN BEP

