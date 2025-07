Tren Ruang Kerja Pakai AI Mulai Diminati

Bisnis.com, JAKARTA - Ruang kerja yang monoton, membosankan dan terdiri dari kubikel-kubikel kaku kini sudah tidak diminati lagi.

Di era cara kerja yang banyak menerapkan work from home, work from anywhere, membuat orang membutuhkan ruang kerja yang fleksibel dan adaptif.

Ditambah lagi, dengan perkembangan teknologi, pergeseran gaya kerja, serta tuntutan mobilitas tinggi dari para profesional membuat orang membutuhkan ruang kerja yang nyaman, dan tidak membosankan.

Fenomena ini turut mendorong munculnya berbagai model ruang kerja baru yang lebih dinamis.

Selain efisiensi biaya, lingkungan yang mampu menunjang produktivitas dan kolaborasi juga jadi pertimbangan dalam menentukan ruang kerja.

Karena itu, kini tren ruang kerja bersama, kantor virtual, hingga serviced office semakin banyak dipilih oleh pelaku bisnis, baik skala kecil maupun korporasi besar. Fleksibilitas waktu dan tempat menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi oleh model kantor tradisional.

Di Asia, tren ini mendapatkan respons yang luar biasa cepat. Kawasan seperti Jakarta, Kuala Lumpur, hingga Seoul dan Tokyo mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor coworking dan ruang kantor premium.

Belakangan, transformasi digital juga turut mendorong inovasi baru dalam penyediaan ruang kerja. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, sistem keamanan pintar, dan layanan otomatis menjadi standar baru dalam pengalaman ruang kerja.

Bisnis tak lagi hanya mencari tempat untuk bekerja, tetapi ekosistem yang mendukung percepatan pertumbuhan dan integrasi global mereka.

CEO SUITE Paul MacAndrew menyebutkan, salah satu fokus penyediaan ruang kerja saat ini yakni fokus pada ruang kerja bertenaga AI yang menyasar generasi pebisnis muda. Paul dipercaya akan membawa pendekatan yang lebih segar dan digital dalam mendekatkan layanan kepada komunitas profesional masa kini.

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi ruang kerja ini juga memudahkan penyedia layanan ruang kerja lebih mudah ekspansi di luar Asia.

"Ini adalah fase baru yang berani menuju ruang kerja yang lebih cerdas dan pertumbuhan global yang dipercepat,” ujar Mee Kim, Presiden & Pendiri CEO SUITE.

Dia memaparkan CEO SUITE merupakan perusahaan penyedia ruang kerja premium yang telah berdiri sejak tahun 1997. Dengan kehadiran di 11 kota besar Asia dan didukung lebih dari 200 tenaga profesional, perusahaan ini telah dikenal luas sebagai penyedia layanan ruang kerja berkelas yang mendukung produktivitas dan kenyamanan.