Selain Jadi Model, Berikut Bisnis Sukses Milik Nora Alexandra

Bisnis.com, JAKARTA - Nora Alexandra baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik.

Selain, karena sosoknya yang selalu tampil bersama Jerinx SID serta senantiasa setia mendampingi suaminya saat terlibat beberapa masalah.

Perempuan yang juga dikenal berkat profesinya sebagai model ini pun punya lebih dari 1,6 juta followers di laman Instagramnya.

Sehingga tak mengherankan, dengan followers banyak, membuat Nora Alexandra sering menerima layanan jasa endorsement hingga brand ambassador untuk berbagai macam produk.

Menariknya, perempuan keturunan Swiss yang lahir di Jember ini pun punya penghasilan tambahan lewat beberapa bisnis yang berhasil dikelola dan dijalaninya hingga saat ini.

Lantas apa saja bisnis yang dijalankan oleh Nora Alexandra? Simak ulasan Bisnis berikut ini.

1. Bisnis Kecantikan Alexanors Beauty Care

Berdasarkan penelusuran Bisnis pada akun instagram Nora, disebutkan di dalam bio, bahwa istri Jerinx SID ini mempunyai bisnis yang bernama @alexanors_beautycare.

Bisnis yang telah didirikan sejak 2018 ini yang diketahui berlokasi di Bali, memang menawarkan beragam produk perawatan tubuh, salah satunya berupa jamu-jamuan.

Adapun, beberapa produk yang ada di Alexanors Beauty Care tawarkan, seperti Jamu Gadis Alexanors yang erkhasiat mengatasi keputihan berlebih, merawat organ kewanitaan, Lalu, ada Jamu Galian Montok dan Oil Marhabah yang punya khasiat mengembalikan bentuk payudara usai menyusui dan Jamu Passlim yang bermanfaat untuk melangsingkan tubuh dan menurunkan berat badan.

Selain jamu, ada pula sejumlah produk perawatan rambut, seperti hair tonic dan serum rambut cabelo yang disebut bisa mencegah korontokan serta menyuburkan kembali rambut, Berdasarkan bio yang tercantum, pemesanan hanya dilakukan via direct message (DM) Instagram.

Produknya ini dibanderol mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp300.000. Followersnya yang mencapai 42.000 seakan membuktikan bahwa bisnis milik Nora ini banyak diminati oleh publik, khususnya para wanita.

2. Bisnis Barang Preloved

Bukan hal baru lagi jika seorang model sekaligus selebgram kerap mengoleksi banyak aksesori, pakaian, sepatu, tas dan lainnya. Hal ini, karena tuntutan dalam dunia entertaiment agar selalu tampil modis. Tak seperti orang biasa pada umumnya, seorang model akan menggunakan fashion yang ia punya dalam jangka waktu yang sangat pendek, yakni kurang lebih hanya 1-3 kali pemakaian saja.

Tak ingin sekadar membuang pakaian, Nora pun mencari cara agar tidak mubazir. Di mana, @prelovedbynoraa_ menjadi bisnis online keduanya yang dia tekuni, di mana followersnya telah mencapai 7.500.

Nora diketahui memang rajin mengunggah koleksi fashion dari brand ternama dunia dengan harga yang murah. Beberapa barang yang biasanya Nora jual, seperti baju, celana, lingerie, hingga sepatu dan sandal. Harganya pun bervariasi mulai dari R35.000 hingga Rp200.000.

Adapun, disebutkan melalui bio Instagram bisnis preloved onlinenya, cara membeli koleksi milik Nora bisa dilakukan secara direct message (DM) dengan konsep 'first pay first get', yang artinya siapapun yang membayar lebih dulu, maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan barang tersebut.

