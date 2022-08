Syarat, Biaya dan Cara Gabung Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks

Bisnis.com, JAKARTA - Chicken fillet kini masih memiliki pasar tersendiri di jagat kuliner Asia. Dari sejumlah brand asing yang gencar berekspansi di Indonesia, Shihlin Taiwan Street Snacks menjadi gerai camilan khas Taiwan yang sudah cukup lama eksis.

Shihlin Taiwan Street Snack sendiri menyuguhkan berbagai macam jenis jajanan ala street food Taiwan yang menggunakan bahan baku ayam krispi yang diiris tipis dengan dibalut tepung, kemudian digoreng dan disajikan dengan cara dipotong, serta diberi bumbu tabor khas yang dibuat oleh mereka.

Melihat begitu tingginya minat masyarakat terhadap snack berbahan dasar ayam ini, tentu membuka franchise Shihlin Taiwan Street Snack layak Anda petimbangkan. Berikut ulasan Bisnis mengenai syarat dan biaya yang diperlukan untuk franchise ini.

Profil Shihlin Taiwan Street Snacks

Snack Empire Holdings Limited (Kode Saham: 1843) adalah grup makanan dan minuman dari brand Shihlin Taiwan Street Snacks. Didirikan sejak tahun 2003, brand yang pertama kali dibuka di Taiwan (China Taipei) ini memang mempunyai misi untuk memperkenalkan masakan khas Taiwan yang berasal dari dari aneka jajanan pasar malam yang sudah ada sejak 1899.

Adapun, melansir dari laman resminya, brand ini menyajikan menu favorit asli Taiwan, seperti XXL Crispy Chicken, Crispy Floss Egg Crepe, Handmade Oyster Mee Sua, dan Seafood Tempura. Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dan setia pada konsep gerai cepat saji yang menggunakan kemasan kertas, grup ini berkembang dengan lebih dari 200 gerai dan telah berekspansi hingga ke pasar internasional, seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Amerika Serikat, Kambodia, Brunei dan Mesir.

Menariknya, pihak manajemen Shihlin Taiwan Street Snacks pusat ternyata punya racikan tersendiri dengan menggantinya menjadi bahan makanan halal agar bisa diterima oleh beberapa negara yang punya penduduk mayoritas muslim.

Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks di Indonesia

Di Indonesia sendiri, bisnis Shihlin Taiwan Street Snacks berada di bawah bendera PT Jaya Wira Jerindo (Tribina Group) dan telah beroperasi sejak tahun 2007. Sebagai informasi, gerai pertamanya diresmikan pada 8 Agustus 2008 di Mall Ciputra Jakarta Barat dan Lippo Karawaci Tangerang. Dalam perkembangannya Shihlin juga memiliki konsep food truck (truk makanan).

Outlet yang bernuansa oriental ini mempunyai menu yang sangat populer yaitu XXL Chicken yang merupakan produk terlaris di tiap outlet yang tersebar di Indonesia. Melansir dari akun Instagram resmi milik Shihlin Indonesia, disebutkan bahwa per Agustus 2022, Shihlin Taiwan Street Snacks telah membuka 134 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peluang Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks

Sayangnya, sejak 2021, pihak manajemen Shihlin Taiwan Street Snacks belum membuka kembali peluang franchise di Indonesia. Apabila melihat laporan dari Alexander’s Global Investing Ideas, memang terlihat jumlah franchise Shihlin di Indonesia paling banyak hingga menyentuh angka 100 dibanding 6 negara lainnya.

Namun, bagi Anda pebisnis tak perlu khawatir. Sebab sejak 2017, Snack Empire sebagai manajemen pusat sendiri telah punya target untuk membuka restoran baru secara akumulatif di tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan cara menggandakan jaringan bisnis mereka. Jika target yang disebutkan di atas terpenuhi, itu berarti dua kali lipat lagi dari rantai restoran yang dioperasikan dalam 4-5 tahun. Apalagi, melihat situs resmi Tribina Group yang menawarkan layanan partner. Artinya, besar kemungkinan peluang gerai franchise Shihlin di Indonesia akan dibuka kembali.

Syarat dan Biaya Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks

Adapun syarat bagi calon mitra yang berminat untuk membuka bisnis ini di Indonesia adalah dengan menyiapkan lahan minimal 20 m². Pihak pusat menetapkan biaya royalti sebesar 4,5% dari omzet tiap bulan. Selain itu, mitra harus memasok bahan baku utama berupa fillet ayam yang tinggal digoreng, bumbu dan kertas kemasan.

Tak hanya itu, untuk pemilihan lokasi usaha, sebaiknya tidak berada di foodcourt yang dekat dengan gerai makanan berat. Karena menu yang ditawarkan termasuk cukup mengenyangkan meskipun dikategorikan sebagai camilan.

Terkait biaya, berdasarkan Alexander’s Global Investing Ideas per Agustus 2022, di Indonesia sendiri calon mitra harus mempersiapkan minimum kas sebesar US$271 atau sekitar Rp4 miliar, ditambah biaya outletnya sendiri berkisar US$4.000 atau sekitar Rp59 juta.

Nilai investasi tersebut sudah termasuk fasilitas desain interior, peralatan masak lengkap, booth, bahan baku awal saus dan ayam serta kemasan, dan alat penunjang promosi seperti neon box, brosur. Kerja sama berlangsung selama lima tahun. Setelah masa kontrak selesai, biaya perpanjangan kerjasama akan dinegosiasikan dengan manajemen. Agar bisa menuai untung, calon mitra harus mencermati dukungan pusat pada kegiatan promosi mitra untuk bisa memenuhi target penjualan yang ditetapkan mitra usaha.

*Cara Gabung Franchise Shihlin Taiwan Street Snacks*

Apabila Anda tertarik untuk melakukan kerja sama bisnis atau bahkan punya pertanyaan lainnya seputar peluang franchise di Indonesia. Maka Anda bisa ikuti beberapa panduan berikut ini.

1. Akses situs resmi tribinagroup.co.id

2. Gulir halaman web ke bawah

3. Klik ‘Contact Us’

4. Di sana, Anda bisa mengisi nama, email dan pesan

5. Lalu, klik ‘Captcha’

6. Terakhir, Anda bisa klik ‘Send’ agar pesan terkirim.

Tapi, apabila Anda ingin membuka franchise ini di luar negeri, tentu terkait biaya, syarat, sekaligus kebijakan di tiap negaranya akan berbeda. Berikut langkah-langkahnya.

1. Kunjungi laman resmi shihlinsnacks.com

2. Di pojok kanan atas, ada beberapa pilihan negara, Anda bisa pilih salah satunya

3. Setelah memilih negara, Anda bisa klik 'Join Us'

4. Di sana akan tertera 'Click for More Information'

5. Lalu, Anda bisa mengisikan informasi pribadi, tipe bisnis yang Anda inginkan, hingga kisaran harga yang ingin Anda investasikan pada bisnis ini.

6. Terakhir, klik 'Submit' dan pengajuan Anda akan diproses.

