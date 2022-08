Ini 3 Jenis Kerja Sama Franchise Alfamart, Modal, dan Syaratnya, Tertarik?

Alfamart memberikan 2 (dua) kemudahan bagi para pemilik yang mengikuti program ini yaitu:

Untuk prosesnya, Anda akan diminta melakukan presentasi awal, kemudian stock Opname 01, Perjanjian Kerjasama, Stock Opname 02, Pembukaan Toko, barulah kemudian Konversi.

Besar investasi untuk Gerai Take Over bervariasi mulai dari 800 Juta.

Besarnya investasi untuk Gerai Take Over bergantung kepada harga sewa lokasi dan sales perharinya