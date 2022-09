Profil James Dong, CEO Lazada Group dan Lazada Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SINGAPURA- Lazada memperkenalkan secara resmi CEO Lazada Group sekaligus Lazada Indonesia yang baru James Dong di ajang Lazmall Brands Future Forum (BFF) 2022.

Dalam peran barunya, Dong akan mengawasi rencana ekspansi Lazada ke Eropa.

CEO berusia 42 tahun itu menggantikan Chun Li, mantan CEO Lazada Grpup yang kini menjabat sebagai penasihat ketua grup Jiang Fan dan anggota dewan direksi Lazada.

James Dong, 42, telah bekerja di Lazada selama bertahun-tahun. Dia sebelumnya bertanggung jawab atas manajemen pasca investasi Alibaba di Lazada pada awal 2016, kemudian dia menjabat sebagai CEO Lazada di Thailand dan Vietnam.

James ditunjuk menjadi CEO Lazada Thailand pada Juni 2018, di mana ia juga memimpin peluncuran platform perdagangan sosial baru Youpik. Setahun kemudian, dia diangkat menjadi CEO Lazada Vietnam.

Sebelum bergabung dengan Lazada, dia sempat menjadi Head of Globalization Strategy and Corporate Development di Alibaba Group dan Business Assistant to Group Chief Executive Officer, Daniel Zhang.

James mendorong strategi globalisasi eCommerce dan manajemen portofolio, termasuk integrasi dengan Lazada. Dia juga mengoordinasikan kolaborasi tingkat Grup Alibaba dengan 10 mitra global teratasnya.

James juga terlibat dalam mengintegrasikan Lazada ke dalam ekosistem Alibaba sejak awal 2016, ketika Alibaba pertama kali

diinvestasikan ke Lazada.

Dia juga mengoordinasikan kolaborasi tingkat Grup Alibaba dengan 10 mitra global teratasnya.

Sebelum bergabung dengan Alibaba Group, James adalah Associate Partner di praktik digital McKinsey.

James Dong memiliki gelar Bachelor in Control Science & Engineering dari Harbin Institute of Technology pada tahun 2001 dan Master of Business Administration dari University of Cambridge pada tahun 2010.

James disebut-sebut sebagai pemimpin yang disukai di antara penduduk setempat, memiliki semangat berbagi pengetahuannya dan untuk menumbuhkan kekuatan pendukung lokal yang kuat.

Dong berbasis di Lazada One, kantor pusat regional baru perusahaan di Singapura.

