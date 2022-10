Peluang Bisnis TEGUK Indonesia, yang Sukses Ekspansi ke New York

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring dengan perkembangan dan munculnya berbagai macam brand minuman di Indonesia, TEGUK Indonesia hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2018 sebagai pelopor bisnis Food and Beverage yang fokus menjual berbagai aneka minuman kekinian.

Bahkan, melansir dari Instagram sang owner, Najib Wahab, kini TEGUK Indonesia resmi dibuka di daerah SoHo, New York pada 17 September 2022.

Itu artinya, ekspansi TEGUK tersebut kian menambah catatan positif UMKM kuliner lokal yang mampu menembus pasar internasional berkat go digital. Lantas seperti apa profil bisnis dari TEGUK yang mampu secara pesat menunjukkan perkembangannya dalam waktu singkat? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Gesit Beradaptasi dan Go Digital, Bisnis TEGUK Indonesia Sukses Hadapi Tantangan Pandemi

Sosok Dibalik Munculnya TEGUK Indonesia

Najib Wahab Mauluddin menjadi sosok dibalik kesuksesan brand minuman kekinian yang disukai oleh banyak kalangan

Dia adalah seorang pengusaha muda di banyak sektor bisnis, mulai dari energi, infrastruktur, logistik, alat berat, hingga F&B. Selain dirinya, ada pula Maulana Hakim selaku CEO dari TEGUK Indonesia.

Kedua sosok inilah yang mengawali bisnis TEGUK Indonesia, di tengah merebaknya fenomena minuman boba kekinian. Terutama bagi kalangan muda, mulai dari millennial hingga generasi Z. Dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas.

Dengan menawarkan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas dari rasa minuman, tak mengherankan apabila TEGUK Indonesia berhasil menggaet pasar yang lebih luas.

Baca Juga : Teguk Indonesia Buka Cabang Pertama di Garut

Kini, di Indonesia sendiri, TEGUK telah membuka lebih dari 70 gerai yang tersebar di kota-kota besar Indonesia dengan beragam varian minuman, mulai dari thai tea dan boba series hingga aneka buah.

Perluas Pasar dengan Inovasi dan Ragam Kreativitas

Melansir dari situs resmi TEGUK Indonesia, capaian dalam 4 tahun ini tidak lepas dari inovasi dan kreatifitas dalam menghasilkan produk-produk unggulan agar bisa semakin dekat dan memahami kebutuhan konsumennya untuk memberikan produk serta layanan terbaik.

Berbekal visi 'Local Brand yang Go Global', TEGUK Indonesia coba menciptakan kepraktisan lewat penerapan kebisaan baru di masa pandemi dengan konsep gerai “TEGUK.IN Store”, gerai modern semi take away

Baca Juga : 2 Tahun Vakum Ekspansi di Luar Kota, Kini Teguk Indonesia Buka Cabang ke 162

Tak hanya itu, TEGUK Indonesia pun meluncurkan TEGUK.IN Food Truck sebagai salah satu inovasi dari layanannya, untuk bisa menjangkau pasar lebih luas. Karena, bisa menghadirkan produk yang dekat dengan konsumen.

Menariknya lagi, guna memberikan terus menjaga kepercayaan pelanggan soal produk yang disajikan, maka konsep open kitchen pun diusung agar pembeli bisa melihat bahan baku pembuatan produk mulai dari produk teh impor dan diramu dengan bahan lainnya.

Seiring berkembangnya teknologi, TEGUK pun tidak mau kalah untuk terus bersinergi melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan dan bergabung di aplikasi-aplikasi order online, sehingga semakin memudahkan customer untuk menikmati Teguk, tanpa harus keluar rumah untuk mengoptimalkan potensi pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : minuman kekinian brand new york