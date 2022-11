Segini Estimasi Biaya Beli Franchise Bakmi Naga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Usaha bakmi dapat dikatakan sebagai usaha kuliner paling menguntungkan. Hal ini karena peminatnya yang selalu ada dan dapat berasal dari kalangan manapun.

Namun, dengan ketatnya persaingan, tak heran bila saat ini banyak orang yang mencoba bisnis bakmi dengan model kemitraan guna mendapatkan penghasilan.

Adapun, bakmi yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, dengan menawarkan konsep kemitraan ialah Bakmi Naga.

Baca Juga : Peluang Franchise dan Syarat Gabung Jadi Mitra McDonald’s Indonesia

Lantas, seperti apa peluang bisnis dari Bakmi Naga? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Peluang Franchise Bakmi Naga

Mengutip dari situs resminya pada Senin (14/11/2022), Bakmi Naga berawal dari usaha gerobakan di depan rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk.

Nama Bakmi Naga sendiri berasal dari nama pendirinya yaitu Ny. Liong. Dalam bahasa Mandarin, Liong berarti naga. Pertama kali didirikan pada tahun 1979, awalnya Bakmi Naga hanya menjual satu macam masakan yaitu bakmi ayam.

Baca Juga : Syarat Buka Bisnis Franchise Pempek Ny. Kamto yang Melegenda Sejak 1984

Hingga pada tahun 1980-an, Bakmi Naga mulai masuk ke pusat belanja modern. Outlet pertamanya ada di Plaza Hayam Wuruk. Seiring perkembangan waktu, guna memenuhi keinginan pelanggan, Bakmi Naga Resto pun turut menyediakan lebih dari 200 menu masakan Indonesian Style Chinese Food atau masakan oriental yang berkualitas dan halal.

Saat ini per November 2022, Bakmi Naga telah tersebar di banyak wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Timur, Bandar Lampung, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, Maluku Utara (Ternate)

Setelah lebih dari 43 tahun mempertahankan tradisi, citarasa dan pelayanan serta untuk memenuhi banyaknya permintaan calon franchisee, sejak 2010 hingga kini Bakmi Naga Resto masih terus membuka peluang pebisnis untuk bergabung dengan Bakmi Naga yang dikelola oleh PT Naga Jaya Sejahtera Indonesia. Terdapat tiga pilihan konsep bisnis waralaba, yaitu Bakmi Naga Resto, Bakmi Naga Express, dan, Bakmi Naga Ngebooth

Baca Juga : Kharisma Bahari Tawarkan Franchise Warteg Modern Kekinian, Modal Mulai Rp141 Juta

Syarat dan Biaya Franchise Bakmi Naga

Terkait syarat, pihak manajemen Bakmi GM tidak memberikan syarat khusus bagi calon mitranya. Namun, Anda harus menyiapkan lokasi sekaligus minimum modal.

Melansir dari Instagramnya, untuk Bakmi Naga Resto, dibanderol dengan harga Rp250 juta per 5 tahun. Lalu, untuk Bakmi Naga Express seharga Rp200 juta per 5 tahun. Sementara, Bakmi Naga Ngebooth punya harga yang relatif lebih murah, yaitu Rp95 juta per 5 tahun. Adapun, ketiga kemitraan ini belum termasuk dengan PPN.

Untuk info franchise lanjutan, Anda bisa mengakses laman bakminagaresto.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : franchise franchisee bisnis franchise franchise expo