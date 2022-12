Kiat Bisnis Parfum Dupe Harga Terjangkau Aroma Impor

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Dupe parfum tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda.

Dupe parfum merupakan jenis parfum yang aromanya menyerupai wewangian aslinya dari impor merek mahal.

Penggunaan dupe parfum juga banyak dipakai saat ini, sehingga membuka peluang bisnis membuat dupe parfum.

Jika Anda menginginkan membuka bisnis dupe parfum atau line parfum, berikut hal-hal yang harus diperhatikan

Berapa Biayanya

Sebelum Anda menempuh jalur untuk memulai perusahaan apa pun, selalu pintar untuk mengetahui seperti apa investasi di muka. Jadi mari kita turun ke garis bawah sebelum melangkah lebih jauh.

Menurut Arnold Zlotnik, Presiden dan CEO Alpha Aromatics, biaya rata-rata untuk meluncurkan lini parfum dengan minimal 200 botol yang diberi merek, dan dikemas cantik secara profesional.

Memikirkan nama brand

Dalam hal membuat lini parfum sendiri, langkah pertama bukanlah menciptakan wewangian saja, tapi juga membuat nama brand agar mudah diingat.

Baca Juga : Jangan Salah, Ini Area Tubuh untuk Disemprotkan Parfum agar Awet

Mulailah dengan rencana

Semuanya dimulai dari rencana bisnis yang bisa diterapkan, yang meliputi: definisi produk, ceruk pemasaran dan strategi serta proyeksi untung dan rugi. Definisi produk melibatkan penyempitan produk wewangian. Keputusan dapat mencakup apakah akan menawarkan satu wewangian dalam beberapa format yang beragam.

Perencanaan juga melibatkan keputusan tentang basis target pemasaran Anda. Ini menjawab pertanyaan: Siapa yang akan membeli wewangian baru Anda? Ini menyangkut meneliti tren konsumen untuk memastikan demografi mana yang akan menarik wewangian Anda dan dalam bentuk produk apa.

Riset klien dan sasaran basis konsumen

Target pasar bisa jadi sulit untuk dipastikan. Misalnya, mayoritas pria tidak membeli wewangian mereka sendiri, dan jika mereka melakukannya, mereka kebanyakan memilih yang disukai oleh pasangan mereka. Statistik menunjukkan bahwa wanita saat ini membeli 60 hingga 70% dari semua wewangian pria (sering dipakai sendiri).

Salah satu bisnis dupe parfum di tanah air yakni Farah Parfum.

Farah parfum merupakan brand lokal Jakarta yang lahir pada tahun 2017 dan menjadi brand inspired parfum pertama yang memiliki sertifikat BPOM. Produk Farah Parfum terkenal akan inspired parfumnya dan semua produknya memiliki wangi yang tahan lama.

“Kami hadir bagi pecinta parfum yang ingin membeli parfum impor kelas high end, namun kesulitan harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan hingga jutaan rupiah. Untuk itu, Farah Parfum dapat menjadi alternatif dupe parfum mewah tanpa perlu mengeluarkan kocek jutaan rupiah,” ungkap Chandra Sales Manager Farah Parfum.

Farah parfum juga memiliki parfum karya sendiri yang tak kalah populernya seperti Baby Powder Floral, Baby Powder, dan Vanilla Cream Women.

Salah satu strategi bisnisnya agar tetap eksis di pasaran adalah menawarkan parfum kualitas baik dengan harga terjangkau.

Chandra mengatakan untuk itulah harga parfum dupe mereka dibandrol cukup terjangkau, mulai dari Rp110.000 - Rp195.000 sudah bisa mendapatkan parfum super premium-nya yang dikemas pilihan ukuran 35 ml dan 100 ml.

“Sebagai brand lokal, kami berharap masyarakat bisa terus menjadikan Farah Parfum alternatif parfum dupe merek high-end. Karena selain bisa menghemat tanpa perlu membeli parfum dengan harga jutaan rupiah, ini juga sebagai bentuk mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri,” tambah Chandra.

Chandra menyebutkan Farah Parfum memiliki beberapa produk yang paling laris terjual di berbagai e-commerce antara lain, Parfum Super Premium inspired by Jo Malone English Pear & Freesia Women, Farah Parfum Super Premium inspired by YSL Black Opium Women, Farah Parfum Super Premium inspired by Montblanc Legend Spirit Men, Farah Parfum Platinum inspired by Baccarat Rouge 540 Eau De Parfum Unisex dan Farah Parfum Creations Super Premium Baby Powder Floral Women.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News