Sosok di Balik HMNS, UMKM Parfum yang Besar dari Berbagai Kolaborasi Unik

Bisnis.com, JAKARTA -- Usaha mikro, kecil, dan meengah (UMKM) yang menjual parfum semakin banyak menjamur, salah satu yang menjadi pelopornya adalah HMNS.

Brand parfum lokal ini menjadi salah satu dari sederet merek parfum yang mengeluarkan produk Eau de Parfume (EDP) yang lebih tahan lama, memberikan sensasi menggunakan parfum mahal namun dengan harga yang terjangkau.

HMNS, yang diucapkan sebagai "humans" adalah merek parfum yang didirikan oleh Rizky Arief Dwi Prakoso pada 2019. Menariknya, pendirinya adalah lulusan Sarjana Teknik Geologi yang begitu jauh dari bidang bisnis maupun parfum.

Salah satu alasannya mendirikan usaha parfum adalah ketika dia sendiri kecewa dengan parfum mewah dan mahal yang wanginya tak sesuai seleranya. Dia juga kesulitan mencari parfum beraroma elegan dengan harga yang ramah di kantong.

Dia kemudian bekerja sama dengan seorang pembuat parfum yang telah membuat parfum selama dua dekade, dan mulai mengulik bisnis parfum sejak 2018, dan akhirnya meninggalkan usaha sebelumnya NAH Project, sebuah perusahaan sepatu lokal di Bandung.

Kemudian pada Juni 2019, HMNS lahir. Sejak saat itu, HMNS terus membuat parfum dengan sepenuh hati dengan tagline "dibuat untuk manusia".

Selanjutnya, nama HMNS semakin besar melalui strategi kolaborasi unik dengan berbagai brand yang tak disangka-sangka.

Misalnya, di awal kiprahnya, HMNS dengan percaya diri menggandeng band Maliq & D'Essential untuk meluncurkan parfum Untitled Humans.

Selanjutnya, HMNS juga pernah berkolaborasi dengan Christian Sugiono, merilis parfum The Prestige dan The Perfection yang lekat dengan wewangian pria.

Selain itu, HMNS juga bahkan pernah meracik parfum khusus untuk berkolaborasi dengan brand kopi lokal, Fore, dengan varian Essence of The Night, Essence of The Sun, dan Unrosed.

Wewangian tersebut juga menginspirasi menu kopi dan teh yang dirilis oleh Fore seperti Aromatic Pandan Jasmine Latte, Creamy Rose, dan Golden Jasmine Tea dengan wangi yang unik.

Tak hanya parfum untuk badan, HMNS juga mengeluarkan lini produk Home of Humans untuk pewangi ruangan di setiap sudut rumah.

Di lini bisnis ini, HMNS juga berkolaborasi seperti dengan Bamed dengan reed diffuser bertajun A Room of Zen, hingga berkolaborasi dengan Bank BCA lewat varian This is A Safe Space.

Dengan mengeluarkan berbagai varian wewangian yang elegan dan unik, serta cocok dengan daerah tropis Indonesia, ditambah dengan berbagai kolaborasi yang dilakukan, HMNS bahkan bisa meraup omzet Rp100 miliar dalam 3 tahun pertama.