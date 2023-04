Program Mini MM Bantu Kembangkan Kemampuan Manajerial

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau biasa dikenal dengan PPM School of Management (PPM SoM) memiliki program non gelar Mini Magister Manajemen (Mini MM), yang diperuntukkan bagi para eksekutif muda dan pebisnis pemula agar kemampuan manajerialnya semakin berkembang.

Program Mini MM berupa kursus singkat selama 2 minggu yang dirancang untuk menstimulasi para peserta seperti pada program MM/MBA.

Pada program Mini MM, peserta mendapatkan kesempatan bebas mengakses 500 lebih judul e-book selama masa studi. Peserta juga mendapatkan learning management system untuk media belajar mandiri, sertifikat beserta transkrip nilai.

Selain itu, jika peserta hendak melanjutkan ke program MM di PPM SoM maka tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah yang telah didapatkan dalam program Mini MM, atau disebut waive. Peluang ini menguntungkan peserta dalam hal pembiayaan serta waktu kuliah relatif lebih singkat.

Ada 2 modul yang ditawarkan program Mini MM ini, yaitu Business Development Program (BDP) setara 6 mata kuliah, dan Strategic Human Resources Development Program (SHRDP) setara 4 mata kuliah.

Untuk pilihan mata kuliah program Mini MM antara lain, finance management, marketing management, human resource management, operations management, the art thinking in business, managing innovation in organization, performance management, human resource development, dan strategic human resource management.

Adapun persyaratan peserta program Mini MM ialah berpendidikan minimal strata 1 (S1), telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun atau pebisnis yang menjalankan usahanya minimal 1 tahun. Program ini berlangsung dalam dua periode dimana peserta dapat memilih kuliah pada bulan Mei atau November. Sesi perkuliahan akan dimudahkan pada minggu pertama yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Pada minggu kedua, peserta akan mengerjakan praktik mandiri dan ujian.

“Keleluasaan memilih mata kuliah, waktu pembelajaran yang singkat dan padat serta adanya opsi untuk lanjut ke MM regular menjadi daya tarik awal saya mengikuti program Mini MM PPM School of Management. Pengalaman pembelajaran yang berimbang antara konsep dan praktik, termasuk dengan adanya pengajar tamu (guest lecturer) menjadi bekal berharga saat diimplementasikan dalam dunia kerja,” kata Sri Ramayani, peserta program Mini MM batch November tahun 2020.

PPM SoM menjadi 1 dari 13 perguruan tinggi (PT) yang terakreditasi Unggul di antara 307 PT yang ada di wilayah Jakarta dan termasuk dari 4,23% Perguruan Tinggi yang meraih Akreditasi Unggul se-Indonesia.

Peringkat Unggul ini memetakan PPM SoM ke dalam kelompok perguruan tinggi dengan kualitas terbaik dan memiliki daya saing internasional, sehingga bermanfaat oleh seluruh pemangku kepentingan PPM SoM, terutama masyarakat, industri, dan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama.

Maka, sangat tepat memilih PPM SoM menjadi pilihan utama tempat perkuliahan karena memiliki peringkat unggul akreditasi nasional, memiliki akreditasi internasional, dan menghasilkan lulusan yang kualitasnya diakui. Untuk para calon peserta yang tertarik mendaftar program Mini MM PPM SoM dapat memperoleh informasinya melalui laman ini https://ppmschool.ac.id/program/program-mini-mm/

