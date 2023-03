Program MM PPM SoM Cetak Wirausahawan dan Manajer Terampil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau yang akrab dikenal sebagai PPM School of Management (SoM) merupakan salah satu pelopor sekolah manajemen di Indonesia sejak tahun 1967. Bahkan, bisa dibilang ini merupakan sekolah manajemen tertua di Indonesia yang terinspirasi dari Harvard Business School.

Saat ini, PPM SoM memiliki beberapa program magister di antaranya Magister Manajemen - Wijawiyata Manajemen (MM-WM) yang memfokuskan diri pada sarjana yang baru lulus (fresh graduates). Penyusunan kurikulumnya disesuaikan dengan karakteristik sarjana baru yang muda, dinamis, dan selalu menggali potensi diri untuk berkembang.

Selain program MM-WM, PPM SoM juga memiliki program MM Entrepreneurship dan MM Reguler. Untuk MM Entrepreneurship, lulusannya diarahkan untuk memiliki bisnis yang berjalan secara berkelanjutan, stabil dan maju. Hal ini karena kurikulumnya yang sangat aplikatif.

Banyak lulusan program MM Entrepreneurship berhasil membangun bisnis yang berkembang pesat di antaranya Atina & Intan yang membangun Vanilla Hijab; Kevin Busyra mengembangkan Traxis; Givella dengan bisnis kuliner Seisapiku dan juga Halim-Fikri melalui bisnis F&B Kawa BBQ.

Keunggulan lainnya, PPM SoM yang terletak di tengah kota Jakarta ini merupakan 1 dari 49 perguruan tinggi (PT) yang terakreditasi unggul atau peringkat A di antara 307 PT yang ada di wilayah Jakarta dan termasuk dari 4,23% Perguruan Tinggi yang meraih Akreditasi Unggul se-Indonesia dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pepey Riawati Kurnia, Plt. Ketua PPM SoM menambahkan, sejak 1999 hingga saat ini semua program studi Magister Manajemen di PPM SoM terakreditasi A atau unggul. Di PPM SoM, Keunggulan (kualitas) memang satu hal yang luar biasa penting, setelah Keluhuran (etika).

“Selain itu, saat ini PPM SoM telah memiliki akreditasi internasional The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st (ABEST 21) dan sedang proses meraih akreditasi Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB),” jelasnya.

Program MM PPM SoM juga menyediakan program double degree dengan University of Queensland, Australia. Nantinya, mahasiswa S2 MM Program Double Degree akan memiliki dua gelar, yakni MM dan M.Bus

