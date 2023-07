Ini Dia 5 Pekerjaan yang Bikin Cepat Kaya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menjadi kaya adalah impian semua orang, tak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga bisa mendapatkan apapun yang diinginkan.

Untuk bisa menjadi kaya raya memang bukan hal mudah. Butuh kerja keras dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, bahkan berganti jalur karir.

Berpindah jalur karir atau industri yang digeluti memang tidak mudah pasa awalnha. Namun, ada beberapa pekerjaan yang bisa lebih menghasilkan daripada yang dikerjakan saat ini.

Ini dia, 5 pekerjaan yang berpenghasilan tinggi biar dompet semakin tebal:

1.Software Developer

Software developer atau pengembang perangkat lunak sedang dibanjiri peminat, terlebih dalam beberapa tahun belakangan. Tren ini pun belum ada tanda-tanda akan segera punah.

Melalui industri ini, pekerjanya bisa menghasilkan upah hingga US$87.500 atau hingga Rp1,3 miliar per tahun, di Amerika. Bayaran mahal ini setara dengan pentingnya keberadaan software developer di tiap perusahaan masa kini.

2. IT Profesional

Di bidang teknologi informasi (IT), banyak lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan, mulai dari pengembang atau developer, analis bisnis, hingga manajer proyek. Pekerjaan analis IT saha bisa menghasilkan upah hingga US$93.000 atau hampir Rp1,4 miliar per tahun.

3. Digital Marketing dan E-Commerce Specialist

Digital marketing atau pemasaran digital bukan bidang baru. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, pekerjaan ini makin dibutuhkan di perusahaan mana pun.

Pasalnya, dari pandemi itu semakin banyak orang yang terbiasa belanja online dan lebih sering mengakses gawai setiap harinya. Oleh karena itu, perusaahaan harus memasarkan produknya secara efektif secara online, agar bisnisnya bisa bertahan.

Saat ini, di AS pekerjaan sebagai digital marketing manager bisa dibayar sampai dengan US$80.000 atau sekitar Rp1,2 miliar.

4. Pilot

Mungkin tidak terpikir jika harus berpindah jalur karir menjadi pilot. Namun, profesi pilot saat ini sedang naik daun dan sangat banyak pelamarnya.

Pekerjaan menjadi pilot memang salah satu jalur karir yang tepat jika ingin cepat kaya. Pilot umumnya memiliki upah tertinggi dan bisa mengantongi hingga US$100.000 atau Rp1,5 miliar per tahun.

5. Agen Real Estat

Sebagai salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan berjualan, agen real estat bisa menjadi karir yang menjanjikan untuk bisa cepat kaya.

Rata-rata upah yang diterima agen real estat bisa mencapai US$95.000 atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun di AS. Namun, tinggi rendahnya upah pada pekerjaan ini bergantung pada rumah yang dijual sehingga mendapatkan komisi.

Nah, itu dia beberapa pekerjaan dan jalur karir dengan upah tinggi yang bisa dicoba. Jadi kaya cepat atau tidak dalam suatu pekerjaan sifatnya sangat relatif dan tentu saja tidak bisa terjadi hanya dalam semalam. Namun, memilih jalur karir yang tepat akan membuka jalan agar cepat mendapatkan penghasilan tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News