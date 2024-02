Tips dan Estimasi Modal Katering Selama Ramadan, Potensi Untung Besar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang bulan Ramadan, tak hanya jadi momentum untuk mengumpulkan amal ibadah, tapi juga membuka peluang besar untuk mendulang cuan. Salah satunya dengan membuka usaha katering Ramadan untuk menu berbuka atau sahur.

Membuka katering bisa menjadi ide usaha yang menguntungkan selama Ramadan, karena akan mempermudah hidup mereka yang sibuk seperti mahasiswa atau keluarga yang tidak sempat untuk menyiapkan makanan menjelang sahur atau buka puasa.

Selain itu, berjualan makanan dan minuman juga merupakan usaha dengan modal minim namun bisa dijual dengan keuntungan berkali-kali lipat.

Bagi yang memiliki kemampuan memasak dan bidang kuliner lainnya, dapat memanfaatkan momentum Ramadan sebaik mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Agar usaha katering bisa berhasil, pastikan Anda mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Memiliki kemampuan memasak dan kuliner

2. Lakukan riset untuk mencari target pasar dan mengetahui kebutuhan pasar

3. Mencari suplier yang tepat

4. Memiliki peralatan yang dibutuhkan

5. Menentukan harga yang sesuai

6. Mempersiapkan modal

Setelah mengetahui kebutuhan pasar, Anda bisa menentukan makanan apa saja yang akan dibuat, apakah untuk kebutuhan berbuka puasa seperti camilan takjil, makan berat untuk makan malam dan sahur, atau bisa keduanya.

Adapun, beberapa makanan yang banyak menjadi favorit bisa disediakan sebagai takjil atau setelah buka puasa antara lain es kelapa, kolak pisang, gorengan, nasi ayam goreng/bakar, capcay, dan puding.

Buatlah paket menu makanan dengan harga tertentu agar terkesan lebih terjangkau, lebih praktis, dan mempermudah pelanggan memilih makanan yang ingin dibeli.

Selanjutnya, jika masih merintis usaha umumnya akan melakukan semuanya sendiri, namun jika sudah memiliki banyak pesanan umumnya akan perlu bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, perlu juga menghitung biaya untuk membayar tenaga kerja yang akan membantu untuk sebulan.

Selain itu, biaya lain yang perlu dihitung juga antara lain untuk transportasi, kemasan, listrik dan air dan biaya promosi bisa melalui iklan atau dengan menyebar pesan singkat ke lingkungan sekitar.

Apabila sudah mengetahui kebutuhan pasar dan daftar menu yang bisa dibuat, simak estimasi perincian modal dan biaya operasional untuk mulai usaha katering, dengan estimasi sudah memiliki peralatan dapur, berikut ini:

• Bahan makanan: Rp150.000 x 30 hari: Rp4.500.000

• Gas 12 kg, listrik dan air: Rp750.000

• Transportasi: Rp300.000

• Gaji karyawan: Rp1.500.000

• Lain-lain: Rp500.000

• Total: Rp7.750.000

Dengan estimasi biaya tersebut, asumsikan per hari dapat menjual 30 paket lengkap katering dengan harga Rp20.000, Anda bisa mendapatkan omzet hingga Rp600.000 per hari dan bisa menghasilkan pendapatan per bulan sampai dengan Rp18 juta.

Jika dikurangi dengan biaya operasional, maka pendapatan bersih Anda selama bulan Ramadan bisa mencapai Rp10.250.000

