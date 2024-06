Jajaran 10 Crazy Rich yang Pernah Miskin, Kini Punya Harta Ribuan Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Orang-orang super kaya saat ini memiliki harta lebih daripada yang kita bayangkan. Di antaranya memiliki harta hingga ribuan triliun rupiah, namun tidak semua dari mereka terlahir dalam kehidupan mewah.

Mengutip Love Money, mulai dari Oprah Winfrey hingga Larry Ellison yang berada di 10 besar orang terkaya di dunia dulunya sempat hidup miskin.

Berikut ini daftar orang terkaya dunia yang sempat hidup miskin dan cara mereka membangun kekayaannya:

1. Larry Ellison (US$153,1 miliar)

Lahir dari seorang ibu tunggal yang berjuang sendiri di Brooklyn, AS Larry Ellison dibesarkan oleh bibi dan pamannya di Chicago.

Setelah bibinya meninggal, Ellison keluar dari perguruan tinggi, pindah ke California, dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan selama delapan tahun berikutnya.

Pada 1977, setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia mendirikan perusahaan perangkat lunak Oracle. Bisnis ini kemudian menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dan Ellison, yang mengaku memiliki semua kelemahan yang diperlukan untuk sukses, kini memiliki kekayaan sebesar US$153,1 miliar atau sekitar Rp2.511,92 triliun.

2. Amancio Ortega (US$111,3 miliar)

Dia adalah sosok di balik raksasa mode Zara dan sempat menjadi orang terkaya di dunia pada 2015. Namun, Amancio Ortega harus berjuang demi kekayaannya.

Sang maestro dilaporkan menjalani pendidikan yang sulit di Spanyol pascaperang, di mana penghasilan ayahnya sering kali tidak mampu membayar tagihan makanan bulanan dan ibunya harus mengemis di toko-toko lokal untuk mendapatkan kredit.

Ortega putus sekolah pada usia sekitar 14 tahun dan bekerja sebagai kurir sebelum bergabung dengan perusahaan kecil yang membuat kemeja. Di sinilah, dia mendapat ide untuk memproduksi pakaian secara massal dengan harga murah. Kekayaannya kini sebesar US$111,3 miliar.

3. Jensen Huang (US$105,9 miliar)

Salah satu pendiri perusahaan teknologi Amerika Nvidia, Jensen Huang, memiliki salah satu kisah dari orang miskin menjadi kaya yang paling luar biasa dalam daftar ini.

Huang lahir di Taiwan dan pindah ke AS saat dia berusia sembilan tahun. Saat remaja dia bekerja membersihkan toilet dan kemudian menjadi pelayan di Denny's, di mana dia hanya mendapat penghasilan tak sampai US$3 atau sekitar Rp45.000 per jam.

Namun setelah lulus dari Stanford pada 1992 dan ikut mendirikan Nvidia pada tahun berikutnya. Dari sana, nasibnya berubah selamanya. Huang menjabat sebagai CEO perusahaan sejak saat itu dan memiliki 3,6% sahamnya.

Meskipun Nvidia pernah mengalami kebangkrutan pada awal berdirinya, Nvidia berhasil melampaui Apple sebagai bisnis paling berharga kedua di dunia, menjadikan Huang sebagai orang terkaya ke-14 di dunia dalam prosesnya.

4. Li Ka-Shing (US$35,8 miliar)

Li Ka-Shing saat ini sudah menjadi salah satu orang terkaya di Asia, namun kehidupan pengusaha Li Ka-Shing tidak selalu begitu berlimpah.

Tumbuh besar di Hong Kong, ayah Li meninggal ketika dia baru berusia 15 tahun, memaksanya meninggalkan sekolah dan bekerja 16 jam sehari di pabrik plastik untuk menghidupi keluarganya.

Hal ini memberinya dorongan untuk memulai perusahaannya sendiri, Cheung Kong Industries, yang awalnya memproduksi plastik. Dia akhirnya pindah ke dunia real estat dan kini memiliki kekayaan senilai US$35,8 miliar.

5. François Pinault (US$25,8 miliar)

Keluarganya kini memiliki kekayaan US$25,6 miliar, namun siapa sangka, François Pinault dulunya adalah seorang putus sekolah menengah atas.

Sang maestro dilaporkan mendapatkan intimidasi parah karena miskin sehingga dia putus sekolah, namun hal itu tampaknya tidak memengaruhi kecerdasan bisnisnya.

Pria Prancis ini kemudian mendirikan Kering (sebelumnya PPR), konglomerat fesyen mewah yang kini memiliki merek termasuk Gucci, Yves Saint Laurent, dan Alexander McQueen. Putranya, François-Henri Pinault, kini telah menikah dengan aktris Salma Hayek sejak 2009.

6. Harold Hamm (US$18,5 miliar)

Si Raja Minyak, Hamm, tumbuh di sebuah peternakan keluarganya di Oklahoma bersama 12 saudaranya, meskipun keuangan di rumah tangga Hamm sangat terbatas.

Tapi si bungsu, Harold Hamm, adalah seorang pekerja keras. Dari memerah susu sapi dan mengumpulkan telur hingga memetik kapas dan membantu di pompa bensin, Hamm bekerja serabutan dan berhasil menabung cukup uang untuk membeli truk pompa air ketika ia berusia 20 tahun. Itu baru permulaan.

Setelah mengangkut air dari dan ke ladang minyak, Hamm kemudian mendirikan Continental Resources, sebuah perusahaan minyak dan gas yang sejak itu menghasilkan kekayaan bagi dia dan keluarganya sebesar US$18,5 miliar.

7. Jan Koum (US$16,1 miliar)

Ketika Jan Koum datang ke AS dari Ukraina saat remaja, keluarganya berjuang untuk tetap berada di atas garis kemiskinan dan bergantung pada kupon makanan untuk bertahan hidup.

Meskipun dia dibesarkan di lingkungan yang keras, Koum bekerja keras di sekolah, dan pada 2009, dia ikut mendirikan layanan pesan real-time WhatsApp. Aplikasi ini sangat sukses sehingga Facebook membelinya dengan harga US$19,6 miliar pada 2014. Saat ini, Koum memiliki kekayaan sebesar US$16,1 miliar.

8. Shahid Khan (US$12 miliar)

Lahir di Pakistan dari keluarga kelas menengah, Khan pindah ke AS ketika masih remaja untuk belajar. Dia dilaporkan tidur di asrama YMCA dengan biaya US$2 per malam dan mencuci piring seharga US$1,20 per jam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun kerja keras pengusaha itu membuahkan hasil. Dia membeli perusahaan suku cadang mobil Flex-N-Gate pada 1980 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut dan merancang bumper truk satu bagian yang sangat sukses.

Saat ini, dia memiliki tim NFL AS, Jacksonville Jaguars, dan tim sepak bola Inggris, Fulham, dan memiliki kekayaan sebesar US$12 miliar.

9. Roman Abramovich (US$9,7 miliar)

Sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang mengakibatkan sanksi berat terhadap orang-orang kaya Rusia yang memiliki hubungan dengan rezim Putin mungkin bisa melihat langsung Roman Abramovich di superyacht-nya atau bersorak di Chelsea Football Club di London, yang dia miliki dari tahun 2003 hingga 2022.

Namun kehidupan tidak selalu menyenangkan bagi Abramovich, yang dilahirkan dalam kemiskinan di Rusia Selatan. Menjadi yatim piatu pada usia dua tahun, dia dibesarkan oleh keluarga besarnya.

Setelah lulus sekolah, dia memulai perusahaannya sendiri yang memproduksi mainan plastik bersama istri pertamanya Olga Lysova, sebelum beralih ke bisnis minyak dan bahkan peternakan babi. Meskipun ada sanksi, Abramovich dan keluarganya masih dianggap memiliki kekayaan sebesar US$9,7 miliar.

10. Ralph Lauren (US$9,2 miliar)

Terlahir dengan nama Ralph Lifshitz dari orang tua imigran Yahudi, perancang busana Ralph Lauren memutuskan untuk mengubah nama belakangnya setelah diintimidasi di sekolah.

Dia dilaporkan bermimpi untuk keluar dari latar belakangnya yang buruk, bahkan menulis di buku tahunan sekolah menengahnya pada 1957 bahwa tujuan hidupnya adalah menjadi seorang jutawan.

Dia telah mencapai tujuan itu dan beberapa mimpi lainnya. Lauren telah mengumpulkan kekayaan bersih sebesar US$9,2 miliar berkat rumah mode miliknya, yang semuanya dimulai ketika dia merancang rangkaian dasi yang diterima oleh Bloomingdale's pada akhir 1960-an.

