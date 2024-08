Pensiun Dirayakan Sederet Menteri, Siapa Chapman Taylor?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Sederet menteri dan pejabat terpantau menghadiri acara pensiun Chapman Taylor di Jakarta, Selasa (6/8/2024). Acara tersebut digelar oleh Yayasan Karya Salemba Empat.

Melalui akun Instagram Executive Vice President Bank Central Asia (BCA) Vera Eve Lim, dia mengunggah foto bersama Chapman dan sederet menteri.

Beberapa di antaranya ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, hadir pula Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Mantan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Mantan Dubes Indonesia di AS Dino Patti Djalal, Mantan Pimpinan KPK Eri Riana Hardjapamengkas dan lainnya.

Dalam acara tersebut Yayasan Karya Salemba Empat merayakan perjalanan lebih dari dua dekade Chapman Taylor di Indonesia. Dia disebut sudah banyak berkontribusi bagi Indonesia, tidak hanya sebagai investor, tapi juga sebagai rekan diskusi para pemangku kepentingan di Indonesia.

Lantas siapa Chapman Taylor?

Mengutip laman resmi Capital Group, F. Chapman Taylor merupakan Manajer Portofolio Ekuitas di Capital Group. Dia sudah memiliki pengalaman lebih dari 33 tahun di industri investasi dan telah bekerja di Capital Group selama 29 tahun.

Sebelum berkarier di Capital Group, dia menempuh pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana di bidang fisika dan teologi dari Tulane University. Pria asal Washington D. C. itu kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar MBA di bidang keuangan dan perencanaan strategis dari Wharton School, University of Pennsylvania.

Sebelum bergabung dengan Capital, dia sempat bekerja sebagai konsultan di SRI International dan Strategic Planning Associates. Di sana dia bertugas memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan di Asean, AS, dan Inggris tentang strategi bisnis.

Dia juga sempat menjabat sebagai direktur riset sekaligus analis investasi ekuitas yang meliput layanan telekomunikasi di Asia, kecuali Jepang, dan generalis untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Selandia Baru.

Selain banyak berkontribusi pada investasi yang masuk ke Indonesia, Chapman juga menjadi Dewan Pembina Yayasan Karya Salemba Empat yang sudah didirikan sejak 1995, di mana dia memberikan beasiswa mulai dari untuk tiga orang mahasiswa sampai saat ini yang sudah memberikan beasiswa ke 2000-an mahasiswa setiap tahunnya.

Adapun, menurut unggahan di Instagram Menkeu Sri Mulyani, yayasan tersebut kini sudah memberikan beasiswa kepada total mencapai sekitar 29.300 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani juga memberikan apresiasi atas kerja dan kontribusi Chapman di Indonesia.

"Saya menyampaikan sambutan singkat, farewell untuk Chapman yang telah panjang berinvestasi di Indonesia dan memiliki kepedulian, perhatian, dan afeksi terhadap Indonesia terutama Generasi Mudanya melalui dukungannya di Yayasan Karya Salemba Empat," ungkapnya.

Selama di Indonesia, Chapman banyak mengajak teman-temannya para filantropis untuk menyumbang dan peduli terhadap generasi muda Indonesia dan berinvestasi dalam beasiswa dan pendidikan di Indonesia.

"Ajakan yang sangat baik dan sekaligus proposal investasi yang pasti memberikan rate of return tinggi..! All the best for your retirement Chapman..!" lanjut Sri Mulyani.