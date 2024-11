Profil Alexandre Arnault, Calon Penerus Konglomerat Barang Mewah LVMH

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Alexandre Arnault, putra konglomerat barang mewah LVMH, Bernard Arnault, orang terkaya kelima di dunia hingga Kamis, diangkat menjadi wakil kepala eksekutif merek Moët Hennessy, anak usaha LVMH, setelah empat tahun bertugas merombak merek Tiffany & Co.

Dengan posisi yang baru, dia disebut menjadi kandidat untuk menggantikan ayahnya sebagai kepala LVMH.

Dilansir Wall Street Journal, Alexandre Arnault (32), mengumumkan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa dia akan mengepalai divisi anggur dan minuman beralkohol LVMH, menjadi anak pertama dari lima anak Bernard Arnault yang menduduki jabatan senior di departemen anggur dan minuman beralkohol.

Seperti anak-anak Bernard Arnault lainnya, Alexandre telah memegang berbagai posisi kepemimpinan di bawah naungan LVMH, termasuk wakil presiden eksekutif di Tiffany & Co. sejak 2021, dan menjabat sebagai CEO perusahaan koper mewah Rimowa sebelumnya.

Di bawah kepemimpinan Arnault, pendapatan Tiffany & Co. meningkat, dan disebut menjadikannya kontributor terbesar bagi pertumbuhan keuagnan LVMH, seiring dengan langkah perombakan toko utamanya yang terletak di Fifth Avenue di New York.

Alexandre adalah anak tengah Bernard Arnault, adik dari Delphine Arnault (49) yang menjadi CEO Dior, dan Antoine Arnault (47) sebagai CEO eksekutif senior di Dior, dari pernikahan pertamanya dengan Anne Dewavrin.

Namun, Alexandre adalah putra tertua dari pernikahan kedua ayahnya dengan Hélène Mercier-Arnault, diikuti oleh Fréderic (29) yang menjadi CEO LVMH Watches, dan Jean (26) yang juga memimpin bisnis jam tangan Louis Vuitton.

Mengutip Forbes, kekayaan bersih Bernard Arnault dan keluarganya diperkirakan mencapai US$158,7 miliar, menjadikan Arnault sebagai orang terkaya kelima di dunia. Kerajaan LVMH mencakup merek-merek fesyen seperti Dior, Sephora, Loewe, dan Marc Jacobs.

Adapun, kekayaan bersih Arnault turun tahun ini karena bisnisnya melambat. Kekayaan bersihnya sebelumnya telah melampaui US$200 juta, yang sempat menjadikannya orang terkaya di dunia tahun lalu dan pada awal tahun ini.

Sementara Alexandre Arnault dikenal karena hubungan baiknya dengan berbagai selebritas, yang bisa dia gunakan saat bekerja di Tiffany untuk kampanye pemasaran.

Dia telah berkolaborasi beberapa kali dengan Beyoncé dan Jay-Z, yang dengannya ia meluncurkan kampanye iklan Tiffany “About Love” pada 2021.

Untuk kampanye tersebut, Beyoncé mengenakan berlian kuning 128 karat yang ikonik dari merek tersebut, menjadikannya wanita kulit hitam pertama dan orang keempat dalam sejarah yang mengenakannya. Dia juga mengenakan desain khusus Tiffany & Co. pada Tur Dunia Renaissance tahun lalu dan menghadiri pernikahan Arnault pada 2021.

Selebritas lain yang telah dipilih Arnault untuk berkolaborasi dengan Tiffany & Co. termasuk Kendrick Lamar, yang mengenakan mahkota berlian berduri di sampul albumnya pada 2022, “Mr Morale & The Big Steppers,” serta Pharrell Williams dan Hailey Bieber.

Alexandre juga kerap memamerkan koneksi selebritas di akun media sosialnya, dan telah mengunggah foto-foto saat bersosialisasi dengan Elon Musk, Lebron James, Usain Bolt, dan Gal Gadot.