Sabet Predikat Terbaik, Dkriuk Tawarkan Peluang Baru Bisnis Waralaba Kuliner

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis waralaba ayam goreng Dkriuk optimistis menghadirkan model bisnis yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di industri makanan cepat saji.

Business & Partnership Manager Dkriuk, Firdaus mengungkapkan selama periode 2023–2024, Dkriuk menunjukkan pertumbuhan signifikan melalui perluasan outlet kemitraan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Ke depan, perusahaan menargetkan penguatan infrastruktur bisnis waralaba dengan fokus pada perluasan kemitraan strategis di kota-kota potensial tanpa biaya royalti," kata Firdaus dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/025).

Fokus perusahaan lainnya yaitu pada ekspansi outlet secara nasional dengan penguatan sistem distribusi regional. Kemudian, inovasi menu, peningkatan kualitas pelatihan dan sistem monitoring mitra, serta penerapan sistem manajemen kemitraan berbasis data dan teknologi.

"Dkriuk akan terus bertransformasi dan menciptakan peluang-peluang baru dalam ekosistem waralaba kuliner di Asia," tambahnya.

Reputasi Dkriuk sebagai brand kuliner nasional berbasis waralaba makin menguat setelah diganjar penghargaan internasional Asia Excellence Franchise Winner Choice Award 2024. Dkriuk resmi dinobatkan sebagai penerima penghargaan untuk kategori waralaba terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan waralaba yang dinilai menunjukkan keunggulan dalam berbagai aspek—mulai dari inovasi, layanan pelanggan, pertumbuhan bisnis, hingga dampak positif pada industri dan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi validasi atas dedikasi kami dalam membangun sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan terus berinovasi menghadirkan produk-produk yang relevan dengan selera pasar. Kami ingin menjadi brand yang tidak hanya tumbuh, tapi juga bertumbuh bersama mitra," pungkas Firdaus.